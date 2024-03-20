AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın Malatya'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın Malatya'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın Malatya\'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Malatya City AVM'de esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Taşkın, depremin yıkıcı etkisine dikkat çekerek, Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için çalışacaklarını belirtti.

20.03.2024 14:06  Güncelleme: 14:11
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Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Malatya City AVM'de esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra Cevherizade, Ferhadiye, Kavaklıbağ, Nuriye İstiklal, İzzetiye ile Şıkşık Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Programlarda ilk olarak konuşan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci üzerinde yaklaşık 14 ay geçen 6 Şubat depremlerinin kent merkezinde büyük bir yıkıma neden olduğunu ifade ederek yaraların hızlı bir şekilde sarılmaya başlanıldığını kaydetti.

"Bu şehre dair hayallerimizi asla yitirmeyeceğiz"

6 Şubat depremlerinin yıkıcı boyutuna dikkat çeken AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın ise, "Bu büyük enkazı devlet millet el ele vererek ancak ayağa kaldırabiliriz. Bütün sistem ve şikayetlerin başımız üstünde yeri var ancak bu şehri ayağa kaldırmamız lazım. Dile kolay bin 300 dolayında can kaybı ile binlerce iş yeri ile yıkılmış. Zor bir travma ancak yarınlara dair umutlarımızı kayıp etmeyeceğiz bu şehre dair hayallerimizi asla yitirmeyeceğiz" dedi.

"Kalıcı konutlar ve çarşı çalışmaları hızla devam ediyor"

Muhalefetin depremin acıları üzerinde rant devşirme peşinde olduğunu kaydeden Taşkın, "Depremlerde Hükümet nerede diyenlere cevap vermek istiyoruz. 11 ili etkileyen bir depremden söz ediyoruz. Depremlerin hemen ardından devletimiz tüm unsurları ile sahaya inerek gereğini yapmıştır. Kısa sürede 90 bin çadır kurularak günlük 400 bin insanımıza AŞ sağlanmıştır. Malatya'da bütün sivil inisiyatifin kurduğu çadır sayısı 2 bin iken hükümetin kurduğu çadır ise 90 bin. Birkaç ay içerisinde 26 bin konutun temeli atıldı tamamlanan konutlar peyderpey hak sahiplerine teslim edildi ediliyor çarşı çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. İnşallah devlet millet el ele depremin yıktığı Malatya'yı hep birlikte ayağa kaldıracağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın Malatya'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın Malatya'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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