AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, şehri ortak akıl ve istişareyle yönetecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, şehri ortak akıl ve istişareyle yönetecek

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, şehri ortak akıl ve istişareyle yönetecek

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, Malatya'nın birlik ve beraberlikle ayağa kaldırılabileceğini belirterek, şehri ortak akıl ve istişareyi öne alan bir anlayışla yöneteceklerini söyledi. Seçim çalışmalarına STK ve esnaf ziyaretleriyle devam eden Taşkın, Sivil Toplum Kuruluşlarının önemine vurgu yaptı.

24.03.2024 13:52  Güncelleme: 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, "Şehrimizi biz merkezli ortak akıl ve istişareyi öne alan bir anlayışla yöneteceğiz" dedi.

Seçim çalışmalarına STK ve esnaf ziyaretleri ile devam AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, depremde büyük yara alan Malatya'nın birlik ve beraberlik ile ayağa kaldırılabileceğini ifade ederek, "Şehrimizi biz merkezli ortak akıl ve istişareyi öne alan bir anlayışla yöneteceğiz" şeklinde konuştu.

Malatya Sıla Bilgi, Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ziyaretlerde bulunan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, daha sonra Malatya Park AVM'de esnaflarla bir araya geldi.

Sivil Toplum Kuruluşlarının toplum açısından önemine vurgu yapan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, "STK'ların Malatya'mızın kültürel, ekonomik, eğitim ve spor gibi birçok alandaki gelişiminde katkısı göz ardı edilemez. STK'lar milletle devlet arasında köprüdür" ifadelerini kullandı.

Depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya'nın yeniden imarı ve ihyası için sürdürülen çalışmalar hakkında da bilgiler aktaran Taşkın, kalıcı konutlardaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Malatya'ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki ile verimli görüşmeler yaptık. Sayın Bakanımız müjdeyi vererek çarşı inşaatının bitim süresini 5 ay öne çekti. Biraz daha sabır, inşallah yıl sonu 2025 yılı başında bütün kardeşlerimiz yeni çarşıda anahtarını çevirerek dükkanını açacaktır. Esnaf kardeşlerimizden biraz daha sabır diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

AK Parti, Malatya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, şehri ortak akıl ve istişareyle yönetecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:01 Rozetini bizzat Erdoğan taktı Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti’ye geçti Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçti
14:51 İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul’a gerçek belediyecilik geri dönecek İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul'a gerçek belediyecilik geri dönecek
14:26 Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl Hastaneden ilk açıklama geldi Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk açıklama geldi
13:20 Erdoğan ile Şimşek’in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama Erdoğan ile Şimşek'in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
12:33 Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek Ukrayna iki Rus gemisini vurdu Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu
14:33 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-16“ operasyonlarında 40 şüpheli... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-16" operasyonlarında 40 şüpheli...
14:00 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok
13:02 Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek AK Partili Kabaktepe yanıtladı Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek? AK Partili Kabaktepe yanıtladı
12:09 Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak
12:08 İşte AK Parti’nin ’’Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’’ için kapatılan yollar İşte AK Parti'nin ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'' için kapatılan yollar
12:03 Seçim broşürü kavgası feci bitti: 1 ölü Seçim broşürü kavgası feci bitti: 1 ölü
11:44 Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’a mı götürüldü Avukatından iddiaya yalanlama geldi Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'a mı götürüldü? Avukatından iddiaya yalanlama geldi
11:18 Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER’e yazdılar Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER'e yazdılar
11:09 Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
10:35 Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 15:23:08. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, şehri ortak akıl ve istişareyle yönetecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement