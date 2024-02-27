STK temsilcileri ile bir araya gelen AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ederek, yol haritalarını ona göre belirleyeceklerini kaydetti.
Seçim çalışmalarına STK ziyaretleri ile devam eden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ederek, yol haritalarını belirleyeceklerini kaydetti.
AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, beraberindeki partililerle birlikte Pancar Kooperatifi, Şeker-İş, Türk-İş Sendikası ile Kamu-Sen'i ziyaret ederek fikir alış verişinde bulundu.
Başkan Adayı Taşkın: "Sorunları Hep Birlikte Görüşerek Çözüm Yolları Arayacağız"
Göreve gelmelerinin ardından ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ederek yol haritalarını belirleyeceklerini kaydeden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, " Çiftçimiz ve ziraatla iç içe olacağız, sorunların çözümüne katkı sunacağız. Merkezi idare ve Büyükşehir yetki alanında kalan sorunlarda aracı kurum olarak sizlerle birlikte Malatya'mızı daha müreffeh bir şehir haline getirmek için gayret içinde olacağız" dedi.
"Yaralar Sarılıyor Çalışmalar Hızla Devam Ediyor"
6 Şubat depremlerinin ortaya çıkardığı büyük yıkıma dikkat çeken AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, " Devletimizin gücü ve Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesinde yaralarımız sarılıyor, çalışmalar hızla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 6-7 ay gibi bir sürede tamamlanan 6 bin 140 kalıcı konutun kuraları çekildi. Şuan da 17 bin civarında konutun inşaatı ise devam ediyor. Tek bir vatandaşımızın konteyner kentler ve çarşıda kalmayıncaya kadar durmayacağız. İnşallah hep birlikte depremin yaralarını sararak Malatya'mızı ayağa kaldıracağız" diye konuştu. - MALATYA
Son Dakika › Politika › AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın STK'larla Buluştu - Son Dakika
Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta galibiyeti getiren golleri atan Kerem Aktürkoğlu, eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in övgüsünü kazandı. Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kerem Aktürkoğlu'nun gelişimini ve başarısını takdir ettiğini belirterek, onu bir kez daha şampiyon yapmayı dilediğini ifade etti.
ABD'li çift Kathy Brandel ve Ralph Hendry'nin yatı, Grenada'da cezaevinden firar eden mahkumlar tarafından kaçırıldı. 3 firari suçluyu yakalayan polis, çiftin muhtemelen okyanusa atıldığını ve öldüğünü söyledi.
Yerel seçim için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in memleketinde vatandaşlara seslendi. Alanda 45 bin kişinin olduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasının önemli bölümünde muhalefete yüklendi. Erdoğan, "Kendi partisine sözünü geçirmediği halde borusunu burada öttürmek isteyenler var. Manisa'nın da desteğiyle onu da özgürleştirerek, boynuna vurulan prangalarından kurtaracağız" dedi.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'in Gazze'deki katliama isyan ederek kendini yakarak feci şekilde can vermesi dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. ABD'li askerin kendisini yakmadan önce bir arkadaşıyla telefonda fedakarlık ve anarşi üzerine konuştuğunu belirten Washington Post, kan donduran olaydan tam 12 dakika önce ise arkadaşına "Umarım anlarsın, seni seviyorum" mesajını attığını ortaya çıkardı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Rizespor ile İstanbulspor-Kasımpaşa maçlarının günü ve saati değişti.
Takım arkadaşı Pınar ile kavga ettiği için Survivor All Star'dan diskalifiye edilen Sema Aydemir, yaptığı ilk paylaşımda ailesinden özür dileyerek ''Bu utanç en büyük cezam'' ifadelerini kullandı.
Bursa'da kavgalı oldukları öğrenilen küçük yaştaki çocukların olduğu 2 grup sokak ortasında birbirine girdi. Olayda 13 yaşındaki Abdullah A., aynı yaştaki akranı tarafından kalbinden ve böbreğinden bıçaklanarak öldürüldü.
Geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor başkanlığından ayrıldığını duyuran Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa nedenini açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, yüzde 25'lik kira zam tavanının uzatılıp uzatılmayacağının Meclis tarafından belirleneceğini ifade etti. Bakan Tunç, enflasyon hedefinin tutturulmasının öncelik olduğunu ve pandemi, deprem gibi etkenlerin ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirtti. Ev sahibi ve kiracı arasında arabulucu sistemini başlattıklarını da sözlerine ekledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?