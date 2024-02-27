AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın STK\'larla Buluştu

Politika

STK temsilcileri ile bir araya gelen AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ederek, yol haritalarını ona göre belirleyeceklerini kaydetti.

Seçim çalışmalarına STK ziyaretleri ile devam eden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ederek, yol haritalarını belirleyeceklerini kaydetti.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, beraberindeki partililerle birlikte Pancar Kooperatifi, Şeker-İş, Türk-İş Sendikası ile Kamu-Sen'i ziyaret ederek fikir alış verişinde bulundu.

Başkan Adayı Taşkın: "Sorunları Hep Birlikte Görüşerek Çözüm Yolları Arayacağız"

Göreve gelmelerinin ardından ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ederek yol haritalarını belirleyeceklerini kaydeden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, " Çiftçimiz ve ziraatla iç içe olacağız, sorunların çözümüne katkı sunacağız. Merkezi idare ve Büyükşehir yetki alanında kalan sorunlarda aracı kurum olarak sizlerle birlikte Malatya'mızı daha müreffeh bir şehir haline getirmek için gayret içinde olacağız" dedi.

"Yaralar Sarılıyor Çalışmalar Hızla Devam Ediyor"

6 Şubat depremlerinin ortaya çıkardığı büyük yıkıma dikkat çeken AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, " Devletimizin gücü ve Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesinde yaralarımız sarılıyor, çalışmalar hızla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 6-7 ay gibi bir sürede tamamlanan 6 bin 140 kalıcı konutun kuraları çekildi. Şuan da 17 bin civarında konutun inşaatı ise devam ediyor. Tek bir vatandaşımızın konteyner kentler ve çarşıda kalmayıncaya kadar durmayacağız. İnşallah hep birlikte depremin yaralarını sararak Malatya'mızı ayağa kaldıracağız" diye konuştu. - MALATYA