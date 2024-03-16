AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın STK ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın STK ziyaretlerine devam ediyor

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın STK ziyaretlerine devam ediyor

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi (CEM) Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ve Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata'yı ziyaret etti. Taşkın, şehrin ortak akıl ve istişare ile yönetileceğini belirtti ve depremde zarar gören Malatya'nın birlik ve beraberlikle ayağa kalkabileceğini vurguladı.

16.03.2024 14:33  Güncelleme: 14:38
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Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi (CEM) Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ile Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata'yı ziyaret eden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, "Şehrimizi ortak akıl ve istişare ile yöneteceğiz" dedi.

Seçim çalışmalarına STK ziyaretleri ile devam eden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, depremde büyük yaralar alan Malatya'nın ancak birlik ve beraberlik çerçevesinde atılacak kollektif adımlarla ayağa kaldırılabileceğini söyledi.

"Bizler milletimizin yararına olan ne varsa STK'larımız ile birlikte yapacağız"

Sivil Toplum Kuruluşlarının toplum açısından önemine vurgu yapan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, "Sivil Toplum Kuruluşları sadece düşüncelerini ifade eden değil, aynı zamanda proje üreten, sorunlara çözüm arayan ve hizmet edendir. Bu nedenle STK'ların Malatya'mızın kültürel, ekonomik, eğitim ve spor gibi birçok alandaki gelişiminde katkısı göz ardı edilemez. Öte yandan STK'lar milletle devlet arasında köprüdür. Bizler milletimizin yararına olan ne varsa STK'larımız ile birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.

İlk olarak Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi (CEM) Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan'ı ziyaret eden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, daha sonra Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata ile bir araya geldi.

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde birlik ve beraberlik vurgusu yapan Taşkın, depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya'nın yeniden imarı ve ihyası için sürdürülen çalışmalar hakkında da bilgiler aktararak yaraların sarılması için devletin tüm gücüyle deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın STK ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın STK ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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