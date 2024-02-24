Politika

AK Parti Bayburt Belediye Başkan adayı Mete Memiş, projelerini anlattı.

Memiş, Çoruh Kültür Merkezi'ndeki proje tanıtım toplantısında, şehri Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atacaklarını söyledi.

Belediye başkanlığının kendileri için makam ve ikbal kapısı olmadığını belirten Memiş, "Belediye başkanlığı bizler için millete hizmet etme yerleridir." dedi.

Memiş, 2014-2019 yılları arasındaki başkanlık dönemindeki hizmetleri de anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O dönem Bayburt'ta yapılan çalışmalar ve Bayburtlularla olan irtibatımız bunun karinesidir. Karneye bakılır, ona göre değerlendirme yapılır. O karneye bakıldığı zaman, Bayburt Belediye Başkanı olarak meclis üyesi arkadaşlarımız, belediye çalışanları ve AK Parti İl Teşkilatımızın bütün birimleriyle istişare ve koordineli çalışmaları sonucu Bayburt'a hizmet ettik. Yine Bayburt'a, Bayburtluya hizmet etmek için buradayız. Yönetim anlayışımızın en temelinde adalet vardır. Adaletle yöneteceğiz, merhametimizi de yok saymayacağız."

AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş de kentte AK Parti belediyeciliğiyle birlikte yeniden büyük projeler uygulanacağını, özellikle de istihdam, şehircilik, kentsel dönüşüm ve turizm alanında devrim yaşatacak çalışmalar yapacaklarını aktardı.

AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan ise Memiş'in belediye başkanlığı döneminde kentin birçok sorununu çözüme kavuşturduğunu, bütün birikim ve deneyimini yeniden Bayburt için harcayacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Memiş, 53 projenin tanıtımını yaptı.