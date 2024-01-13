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AK Parti Bayburt İl Başkanlığına Çalışkan getirildi - Son Dakika
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AK Parti Bayburt İl Başkanlığına Çalışkan getirildi

Hacı Ali Polat'ın istifasının ardından AK Parti Bayburt İl Başkanlığı'na Turgut Çalışkan atanmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla gerçekleşen atama, parti tarafından yapılan açıklama ile duyurulmuştur.

AK Parti Bayburt İl Başkanlığına Çalışkan getirildi
13.01.2024 - 09:39,
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AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan oldu.

Hacı Ali Polat'ın il başkanlığından istifasının ardından iki isim gündeme gelmişti. Mevcut yönetimde il başkan yardımcılığı görevini üstlenen Turgut Çalışkan ile Temel Yolcu isimleri genel merkeze çağrılmıştı.

AK Parti Bayburt İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni il başkanının Turgut Çalışkan olduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile; AK Parti Bayburt İl Başkanı olarak Turgut Çalışkan atanmıştır. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika AK Parti Bayburt İl Başkanlığına Çalışkan getirildi - Son Dakika


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