AK Parti Bayındır Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Bayındır Kongresi Gerçekleşti

Kongrede Bilal Saygılı, Türkiye Yüzyılı'nda terörün sona ereceğini belirtti. Mehmet Gelir tek aday.

21.12.2024 16:46
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AK Parti Bayındır 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Belediye Düğün Salonu'ndaki kongrede konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye Yüzyılı'nın terörün bittiği, kardeşliğin filizlendiği bir dönem olacağını söyledi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesine değinen Saygılı, "Bölgedeki terör örgütleri, onları besleyen küresel efendilerine rağmen Türkiye'nin yoğun mücadelesiyle tek tek temizlendi. Suriye'nin erkekleri, kadınları, çocukları artık daha özgür ve mutlu bir Suriye'de yaşayacak. Bu Türkiye Yüzyılı'nın huzura doğru filizlenen ilk fidesidir." dedi.

CHP'nin İzmir siyaseti ve siyasetçilerinin suni gündemlerinin kabak tadı verdiğini ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Ölüme terk ettikleri körfez üzerinden akordu bozuk bir kredi türküsü tutturmuş söylüyorlar. Büyükşehir Belediyesinin bakanlığımızdan beklediği 6 adet kredi talebi var. Bunlardan 3 tanesi her yıl bittiğinde kullandığı kredilerle ilgili evrak güncellemesi. 3 tanesi de yeni. Sadece 1'i İzmir Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. faz, körfezle ilgili. 2023'te, 4. faz için ihale yapıldı. O zaman bir kredi paketi bakanlığımız onayladı. Büyükşehir bununla ilgili harcamalar yapıyor. Bu işi etkiliyor mu, hayır. Bu bir 'köprü' kredisi. Yani bunu kullandığınızda Avrupa Kalkınma Bankası diyor ki, 'buraya harcadıklarınızı faturalandırırsanız, ben sana yeniden finansman veririm, kredilendiririm' dediği bir sistem. Yani yaptıkları işi etkilemiyor."

Kongrede Mehmet Gelir ilçe başkanlığı için tek aday oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Bayındır Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika

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