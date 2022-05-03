AK Parti bayramlaşmasında birlik mesajı verildi - Son Dakika
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AK Parti bayramlaşmasında birlik mesajı verildi

03.05.2022 11:21
AK Parti bayramlaşmasında birlik mesajı verildi

AK Parti Düzce Teşkilatı geleneksel bayramlaşmasını yaptı.

AK Parti Düzce Teşkilatı geleneksel bayramlaşmasını yaptı. Yoğun katılımın olduğu bayramlaşmada birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Düzce AK Parti Teşkilatı geleneksel bayramlaşmasını bayramın ilk günü yaptı. Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir ile Milletvekili Fahri Çakır, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile ilçe belde teşkilatları, belediye başkanları, eski il başkanları ve partililer katıldı.

Yapılan bayramlaşma programında konuşan İl Başkanı Mustafa Keskin, bayramların önemine vurgu yaparak, Ramazan Bayramının Türk İslam coğrafyasında acıların dinmesine ve dökülen son bulmasına vesile olmasını dileyerek, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara erişilmesi temennisinde bulundu. birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Başkan Özlü ise, bayramların bu birlik ve beraberliğin sağlanmasında en önemli araç olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından yapılan dualar ile program sona erdi. - DÜZCE

AK Parti bayramlaşmasında birlik mesajı verildi
AK Parti bayramlaşmasında birlik mesajı verildi
AK Parti bayramlaşmasında birlik mesajı verildi
AK Parti bayramlaşmasında birlik mesajı verildi
AK Parti bayramlaşmasında birlik mesajı verildi
AK Parti bayramlaşmasında birlik mesajı verildi
AK Parti bayramlaşmasında birlik mesajı verildi

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Düzce Belediyesi, Mustafa Keskin, AK Parti, Düzce, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti bayramlaşmasında birlik mesajı verildi - Son Dakika


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