AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen Halıkent\'te Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Halıkent'te vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen yeni döneme 19 proje hazırladıklarını belirterek, "Belediyecilik memleketinde yaşayan vatandaşlarının refah düzeyini yükseltmek ve onların hizmet alabilecekleri alanları genişletmektir" dedi.
Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Halıkent'te hemşehrileriyle buluştu.
Milletvekillerinden teşkilatlara, belediye meclis üyelerinden il genel meclis üyelerine kadar ekip olarak bu meydanda olduklarını söyleyen Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, "Bu da şahsi menfaat gütmeden sadece tüm vatandaşların istifade edebileceği sayın cumhurbaşkanımızın bize göstermiş olduğu yolda yürüyerek birlik beraberlik içinde hizmet edebileceğimizin bir göstergesidir" dedi. Başdeğirmen, "Bu işler tek başına olan işler değil. Eğer 'tek başıma ben her şeyi yaparım' dersen bundan önceki 10 yıl haline düşeriz. 'Hep birlikte yaparız' derseniz bizim gibi 2,5 yılda yapılan 153 hizmetin çok daha fazlasını önümüzdeki dönemde sizlere sunmuş oluruz" diye konuştu.
"Zehir zıkkım olsun devletin bir lirasını yiyene"
Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, konuşmalarının devamında "Kim ne derse desin, umurumda değil. Ben yaptığımı biliyorum, Rabbime vereceğim hesabı biliyorum. Bazı şeylere kafamızı takmıyoruz, kim ne derse desin. Bunu söylerken Rabbim bunların karşılığını mutlaka iyiye iyi, kötüye kötü karşılığını verecek. İstiyoruz ki, Rabb'imden en büyük duam biz de görelim onu, öbür dünyada olmasın. Bu dünyada onların yaptıklarının karşılığını veriver, bu kadar hizmete, dürüstçe çalışmaya rağmen sen gel o kadar ortaya iftira at. Zehir zıkkım olsun devletin bir lirasını yiyene. Zehir zıkkım olsun devletimin bir lirasını haksız yere yiyene, peşkeş çekene, başkasına yedirene, yedirdi diyene de. Ben burada devletin parasını yiyene zehir zıkkım olsun diyor muyum? Diyorum. Diğerleri de söyleyebilir mi bunu? Bu belediyecilik öyle bir hizmet ki, ya bu işten çok büyük sevap kazanarak ayrılırsın, ya da çok büyük günahların içinden gark olarak ayrılırsın" şeklinde konuştu.
"Yeni dönem için 19 proje hazırladık"
Yeni dönem için 19 önemli proje hazırladıklarını dile getiren Başdeğirmen, "Şehrimizin en önemli işlerini yapacağımız projeler. Belediyecilik memleketinde yaşayan vatandaşlarının refah düzeyini yükseltmek ve onların hizmet alabilecekleri alanları genişletmektir. İşte bu yönde projelerimizi hazırladık ve yeni dönemde hizmete sunacağız" dedi.
Ayazmana Mesireliği için ihalenin yapıldığını, bölgedeki duvarların yeniden yapıldığını söyleyen Başkan Başdeğirmen, yer döşemelerinin değiştirilmesinin sürdüğünü, ilave aydınlatmalar yapıldığını ve havuzlara da yeni uygulamalar gerçekleştirileceğini belirtti. Başkan Başdeğirmen, "2 ay sonra orayı çok farklı bir park olarak göreceksiniz. Bazı vatandaşlarımızın kafasına takılmış. Girişteki kemerin neden kalktığı noktasında. Yapılan incelemeler sonrasında iç kısımda büyük çatlaklar vardı, risk olmaması için yıkıldı, yerine yenisinin ihalesi 26 Mart'ta yapılıyor. Oraya yeniden kemeri koyacağız" şeklinde konuştu. - ISPARTA
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