AK Parti Beylikova İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, 11 milyon civarında olan üye sayılarını 15 milyona çıkarmak için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirtti.

Partinin İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Çalışkan, AK Parti Beylikova İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gece gündüz çalışarak her gönüle gireceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'ye sayısız hizmetler kazandırdıklarını anımsatan Çalışkan, şöyle devam etti:

"11 milyon civarında olan üye sayımızı 15 milyona çıkarmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Belediye Başkanımız, ilçenin güney ucundan başlayarak kuzey ucuna kadar gezdirerek hizmetlerini anlattı. Belediye binası, kültür evi, kapalı pazar yeri, fen lisesi, devletimizden alınan hibeler, millet bahçeleri ve birçok hizmet. En son olarak da Beylikova Barajı. Bunlar gerçekten çok önemli yatırımlar. Dünyanın su konusunda sıkıntı çektiği bugünlerde, barajımız 25 bin dönüm araziyi sulayacak ve Allah nasip ederse hedefimiz 75 bin dönüm araziyi sulamak. Bu proje hayal miydi, evet hayaldi. 25 yıl sonra Belediye Başkanımıza nasip oldu. Görüldüğü gibi bahane üretince değil çalışınca oluyor. Belediye Başkanımız bir yerde projeye dair bir ışık görürse ben onu uyutmuyorum o da beni uyutmuyor. Gece gündüz ilçelerimize hizmet getirmek için çaba sarf ediyoruz."

Çalışkan, teşkilatın birlikteliğinin başarıyı mutlaka getirdiğine değinerek, bu başarıya öncelikle 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde çok ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Yerel seçimlerin önemine dikkati çeken Çalışkan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Beylikova'yı kazandık, Büyükşehir Belediyesini de kazanmamız lazım. Neden kazanmamız gerektiğini örnekle anlatayım. Bildiğiniz gibi geçen hafta İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan tarafından hayasız bir şekilde şehit ailemize küfür edildi. Bu hakaretin sırf insan olmak ve vicdan sahibi olmaktan gerekli kınanması gerekirdi. Ancak Büyükşehir Meclisinde, CHP'li meclis üyelerinin çoğunlukta olması sebebiyle, bizim temel değerlerimize aykırı olan bu hususu dahi CHP'li meclis üyelerinin engellemesinden dolayı kınamaktan mahrum kaldık. Bu kınamaya ret oyu verdiler. Biz grup başkanvekilimiz vasıtasıyla kınamamızı anlattık fakat maalesef bunlar şehit ailemize yapılan küfrü kınayacak vicdana dahi sahip değiller. Bu vesileyle Büyükşehir grubundaki CHP'li belediye başkanlarını, CHP'li meclis üyelerini bu tavırlarından dolayı kınıyorum.

Bugün bakıyorsunuz, bu güzelim ve altyapısı yapılmış şehri üstüne tramvayları yanlış planlayarak, trafik akışını her yönüyle zora sokarak çalışmalarını sadece algıyla yürütüyorlar. Fiziki belediyecilik yok. İşleri güçleri kendilerine oy getirecek şekilde bütçelerini har vurup harman savurma ama bunun hesabını 2024'te soracağız. Biz bundan önce yapmış oldukları yanlışların tamamını hukuki olarak davalara taşımak suretiyle hesabını sorduk. Hukuksuzluğa müsaade etmeyeceğiz. Eskişehirli hemşehrilerimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Büyükşehir Belediyesini mutlaka alacağız. Büyükşehiri alırsak şehrin tamamına hizmet etme imkanımız olacak. Beylikova'yı nasıl imar ettiğimizi görüyorsunuz, büyükşehiri de imar ederiz. İnşallah hep birlikte gece gündüz çalışarak hedeflerimize ulaşacağız."

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp de birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

İlçede temel herhangi bir sorunun kalmadığını belirten Alp, şu bilgileri paylaştı:

"Bugüne kadar Beylikova Barajı 25 senedir çalışmıyordu. Bugünkü ziyaretlerimizde projemizi Valimiz ve İl Başkanımız Zihni Çalışkan da gördü ve takdir etti. Bu öyle büyük bir proje ki Beylikova bu sene 25 bin dönüm arazi sulamaya başlayacak ve yıllık ilçe olarak 50 milyon lira kazancımız olacak. Bu da ilçemizdeki hemşehrilerimizin ve esnafımızın gelir seviyelerini artıracak. Buna ek olarak, gençlerimizin annelerimizin akşam oturacağı ve vakit geçireceği Millet Bahçeleri Projemize de başladık. Millet bahçelerimizin bir tanesini tamamladık. İkinci millet bahçemiz için çalışmalarımız devam ediyor."

AK Parti İlçe Başkanı Serhat Erden ise AK Parti'nin Türkiye'nin partisi olduğunu, yapılan hizmetlerin saymakla bitmeyeceğini ve bu işleri başarmanın yolunun ekip olmaktan geçtiğini bildirdi.

Toplantıya, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır ile partililer katıldı.