AK Parti Bilecik Belediye Meclis Üyesi Vedat Uçkan İstifa Etti

Politika

AK Parti Bilecik Belediye Meclis Üyesi Vedat Uçkan, görevinden istifa etti.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanlığına CHP'nin adayı Melek Mızrak Subaşı seçilirken, AK Parti meclise 5 üye sokmuştu. Bu üyelerden Vedat Uçkan, işlerinin yoğunluğundan dolayı bugün görevinden istifa etti. Uçkan'ın yerine yedek üyelerden İbrahim Sünetci geldi.

Sünetci Ekim ayı Bilecik Belediye Meclisinde AK Parti sıralarında yer alacak. - BİLECİK