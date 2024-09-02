AK Parti Bilecik İl Başkanı, Belediye Başkanı Subaşı'na Eleştirilerde Bulundu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı, Belediye Başkanı Subaşı'na Eleştirilerde Bulundu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın yeterli hizmette bulunmadığını belirtti. Yıldırım, Subaşı'nın popülist söylemlerle hareket ettiğini ifade ederek, belediyenin mali durumunu şeffaf bir şekilde paylaşması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Bilecik Belediyesi'nin gelir kaynaklarının sadece İller Bankası'na dayanmadığını, vergiler ve diğer gelirlerle hizmet üretmesi gerektiğine dikkat çekti.

02.09.2024 20:46
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın göreve geldiğinden bu yana yeterli hizmette bulunmadığını ifade etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bilecik Belediye Başkanlığı görevine seçilen Subaşı'nın kente yeterli hizmette bulunmadığını öne sürdü.

Açıklamada, "İller Bankasından nüfusa oranla belediyelere gelen paranın en düşük döneminde benzer açıklamalar yapılıyor." görüşlerine yer verilen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sanki bir tek Bilecik Belediyesine özel bir uygulamaymış gibi lanse ediliyor. Bozüyük Belediyesi de CHP'li. Neden oradan bu tarz açıklamalar duymuyoruz? Sayın Başkan, Belediyenin tek gelir kapısı İller Bankası mıdır? Personel maaşlarını, yapacağınız hizmetleri İller Bankasından gelecek ödeneğe göre mi planlıyorsunuz? Topladığınız vergiler, fahiş fiyatlı su faturalarından elde edilen gelirler, sürekli dillendirdiğiniz, açmış olduğunuz tesislerden elde edilen gelirlerle neler yapıyorsunuz? Gelen 22 milyonu söylüyorsunuz ama geçen ay gelen 60 milyonu dillendirmiyorsunuz."

"Maaşlara yetmiyor diyorsunuz ama arka arkaya konserler veriyorsunuz"

Yıldırım, Subaşı'nın popülist söylemlerde bulunduğunu, kentin sokaklarında kirlilik ve kötü koku problemi yaşandığını öne sürdü.

Belediye personellerinin pek çoğunun görevlerini yapmadan mesailerini tamamladığını iddia eden Yıldırım, şunları bildirdi:

"Sizler, 'maaşlara yetmiyor' diyorsunuz ama arka arkaya konserler veriyorsunuz. Borçlanma yetkisi istediniz, şehrimize hizmet edilsin diye desteğimizi verdik. Kullanılan kredinin yarısı kadarını Aleyna Tilki'ye harcadınız. Gençlerimizin bu tarz eğlencelere de ihtiyacı var ama günübirlik eğlenceleri bırakın, gençlerimize sürekli hizmet verebilecek sinema, AVM meselesini çözün."

Subaşı'ya "Belediyenin gelir gider tablosunu kamuoyuyla paylaşma" çağrısında bulunan Yıldırım, "Sizler, 'KAYI AŞ'ye ait borçların Belediyeyle ilgisi olmadığı' gibi cümlelerle kimseyi yanıltamazsınız. Sürekli '70 günlük yönetim' diyerek, birlikte seçildiğiniz ekip arkadaşlarınızı kötüleyerek beceriksizliğinizi başka bahanelere sığdırmaya çalışmayın. Lafla peynir gemisi yürümüyor, hizmet edin." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Bilecik İl Başkanı, Belediye Başkanı Subaşı'na Eleştirilerde Bulundu - Son Dakika

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