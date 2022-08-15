Başkan Yıldırım'dan Bilecikspor'a tam destek - Son Dakika
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Başkan Yıldırım'dan Bilecikspor'a tam destek

15.08.2022 10:01
Başkan Yıldırım'dan Bilecikspor'a tam destek

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, bu yıl Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Bilecikspor 1969 Kulübü'ne destek olacaklarını belirtti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, bu yıl Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Bilecikspor 1969 Kulübü'ne destek olacaklarını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'i 2022-2023 sezonunda BAL'da temsil edecek olan Bilecikspor Kulübü Başkanı Ali Muyşin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede, sezon planlaması ve çeşitli istişarelerde bulunuldu. Uzun seneler sonra Bileciksporu bir üst ligde izleyecek olmanın heyecanı içinde olduklarını ifade eden Yıldırım, "Tüm şehri Bileciksporumuz'a sahip çıkmaya ve destek olmaya davet ediyorum. Seneler sonra doğan bu fırsatı gençlerimiz için şehir olarak doğru değerlendirelim, gençlerimize güzel bir hediye bırakalım" dedi.

AK Parti il binasında yapılan görüşmede AK Parti İlçe Başkanı Nail Öztürk de yer aldı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

AK Parti, Bilecik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Yıldırım'dan Bilecikspor'a tam destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Yıldırım'dan Bilecikspor'a tam destek - Son Dakika
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