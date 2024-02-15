AK Parti Bilecik İl Başkanı Yeni İlçe Başkanlarını Atadı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yeni İlçe Başkanlarını Atadı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yeni İlçe Başkanlarını Atadı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde istifa eden ilçe başkanlarının yerine yeni atamalar yaptı. Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaaslan, Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey ve İnhisar İlçe Başkanı Mehmet Kirez görevlerine getirildi.

15.02.2024 11:01  Güncelleme: 11:08
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AK Parti'de 31 Mart 2024 günü yapılacak olan yerel seçimler öncesinde belediye ve il genel meclis üyeleri için aday adayı olmak üzere görevlerinden istifa eden ilçe başkanlarının yerine yeni atamalar oldu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile yapılan görüşmeler çerçevesinde Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaaslan, Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, İnhisar İlçe Başkanı Mehmet Kirez oldu. Yıldırım, yapılan atamalarla ilgili "Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir ile yapılan görüşmeler ve istişareler sonucunda Pazaryeri İlçe Başkanımız Yaşar Karabey, Gölpazarı İlçe Başkanımız Sibel Karaaslan, İnhisar İlçe Başkanımız Mehmet Kirez olmuştur. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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