AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'a Pazaryeri'nden Destek - Son Dakika
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Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'a Pazaryeri'nden Destek

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım\'a Pazaryeri\'nden Destek

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri ilçesinde partililerle bir araya gelirken, Bilecik 8. Olağan İl Kongresi öncesi destek aldı. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

23.12.2024 12:01  Güncelleme: 12:03
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri ilçesinde partililer ve delegelerle bir araya gelirken, kendisine seçim öncesi tam destek geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 28 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi'ne parti tarafından yeniden aday gösterilirken, Pazaryeri'ndeki delegelerden tam destek geldi. Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda düzenlenen programa, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve çok sayıda partili katıldı.

Programda konuşma yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Bugün bizim için çok anlamlı bir gün. Böyle güzel bir ortamda, birlik ve beraberlik içerisinde olmak, partimizi ilçemizde daha da güçlendiriyor. Hep birlikte Pazaryeri'ni daha ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

İl Başkanı Serkan Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada, Bilecik 8. Olağan Kongresi öncesinde yapılan çalışmalar hakkında Pazaryeri ilçe delegelerine bilgi verdi. Yıldırım, teşkilatın kongreye yönelik hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu ve Bilecik teşkilatının güçlü bir birliktelik sergilediğini vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'a Pazaryeri'nden Destek - Son Dakika

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