AK Parti Bilecik\'te Haftalık Toplantı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda haftalık olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nın haftalık olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı, İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın başkanlığında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda teşkilatın yürüttüğü çalışmalar, Bilecik'te devam eden faaliyetler ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası değerlendirildi. Yönetim kurulu üyeleri, kentte sürdürülen çalışmalar ile teşkilat faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunurken, izlenecek çalışma programı da masaya yatırıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Ortak akıl ve istişare kültürüyle, Bilecik'imiz ve teşkilatımız adına çalışmalarımızı değerlendirdik. Birlik ve beraberlik içerisinde, durmadan çalışmaya devam ediyoruz" dedi - BİLECİK