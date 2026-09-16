AK Parti Bilecik'te il yönetim toplantısını Yıldırım başkanlığında yaptı
AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu'nun haftalık olağan toplantısı, İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında il binasında gerçekleştirildi. Toplantıda teşkilat çalışmaları ve Bilecik'e yönelik faaliyetler değerlendirildi; Yıldırım, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına emeği geçenlere teşekkür etti.
AK Parti Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.
AK Parti il binasında gerçekleştirilen toplantıda teşkilat çalışmaları, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan faaliyetler ve Bilecik'e yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda konuşan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Bilecik'te düzenlenen programa değinerek, "Geçtiğimiz günlerde, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında ilimizde gerçekleştirdiğimiz ve İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin teşrifleriyle düzenlenen programın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde emeği bulunan başta il yönetimimiz olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımıza gayretleri ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.
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