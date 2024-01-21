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AK Parti Bilecik Teşkilatı MHP Bilecik İl Başkanlığını Ziyaret Etti - Son Dakika
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AK Parti Bilecik Teşkilatı MHP Bilecik İl Başkanlığını Ziyaret Etti

AK Parti Bilecik Teşkilatı, ittifak ortağı MHP Bilecik İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette MHP'lilerin yoğun katılımı gözlendi. AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindekiler MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan'ı makamında ziyaret etti. Yaman, MHP'lilere 31 Mart yerel seçimlerinde tam destek vereceklerini söyledi. Heyetler arasında hediyelerin takdim edildiği ziyaret son buldu.

AK Parti Bilecik Teşkilatı MHP Bilecik İl Başkanlığını Ziyaret Etti
21.01.2024 - 12:31,
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AK Parti Bilecik Teşkilatı kentte ittifak ortağı oldukları Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Başkanlığı ziyaret etti. Ziyarette MHP'lilerin yoğun katılımı gözlerden kaçmadı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindekiler MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan makamında ziyaret etti. Heyete kentte ittifak yaptıkları AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman'da eşlik etti. Yaman, MHP'lilere 31 Mart günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi tam destek vereceklerinde şüphelerinin olmadığı ve zaferi birlikte başaracaklarını söyledi.

"Cumhur İttifakı birlikteliği ile yeniden Bilecik, sadece Bilecik"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ise, "Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı'nı Bilecik Belediye Başkan Adayımız Mustafa Yaman, Milletvekilimiz Halil Eldemir, Merkez İlçe Başkanımız Servet Yılmaz ve teşkilatımızla birlikte ziyaret ettik. Cumhur İttifakı birlikteliği ile yeniden Bilecik, sadece Bilecik" dedi.

MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan ise, "Cumhur İttifakı AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Milletvekili Halil Eldemir, İl Başkanı Serkan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, İl Başkanlığımızı ziyaret etti. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin '2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' sloganıyla birlik ve beraberlik mesajı verdik" dedi.

Öte yandan ziyarette MHP'lilerin yoğun bir katılım gösterdiği ziyarette heyetlerin birbirlerine verdikleri çeşitli hediyelerle son buldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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