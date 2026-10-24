AK Parti Bilecik teşkilatı, Yıldırım başkanlığında hedef ve yol haritasını görüştü

AK Parti Bilecik teşkilatı, Yıldırım başkanlığında hedef ve yol haritasını görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında ilçe başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıda ilçe çalışmaları, hedefler ve yol haritası ele alındı. Yıldırım, ortak akıl ve güçlü teşkilatla Bilecik için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
AK Parti Bilecik'te hedef ve yol haritası masaya yatırıldı.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında, ilçe başkanlarının katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, ilçelerde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ve izlenecek yol haritası ele alındı. Teşkilatın mevcut çalışmaları ve gelecek dönem planlamaları üzerine istişarelerde bulunuldu.
Toplantının ardından değerlendirmede bulunan İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Ortak akıl, güçlü teşkilat ve dava bilinciyle Bilecik'imiz için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Birliğimiz daim, gayretimiz bereketli olsun" dedi.
Kaynak: İHA
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