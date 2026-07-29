AK Parti Bilecik teşkilatında yeni dönemin yol haritası belirlendi - Son Dakika
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AK Parti Bilecik teşkilatında yeni dönemin yol haritası belirlendi

AK Parti Bilecik teşkilatında yeni dönemin yol haritası belirlendi
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AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda, yeni dönemin yol haritası belirlendi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, yeni dönemin yol haritası belirlendi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya belediye başkanları, 3 kademe ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, il genelinde yürütülen teşkilat çalışmaları kapsamlı şekilde ele alınırken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ve izlenecek strateji masaya yatırıldı. Teşkilatın birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürmesine yönelik istişarelerin ön plana çıktığı toplantıda, ortak akıl anlayışıyla yürütülecek faaliyetler değerlendirilirken, Bilecik'e yönelik hizmetlerin daha etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda alınan kararlarla yeni dönemin yol haritası netleştirilirken, teşkilatın saha çalışmalarının daha güçlü şekilde devam ettirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

İl Başkanı Yıldırım, "Teşkilatımızın birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren toplantımızda ilimizde yürüttüğümüz çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirdik, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi ve yol haritamızı istişare ettik. Ortak akıl ve güçlü teşkilat anlayışıyla Bilecik'imiz için üretmeye, milletimize hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Toplantımıza katılarak görüş ve katkılarıyla bizlere güç veren tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, alacağımız kararların ilimiz ve teşkilatımız adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Bilecik teşkilatında yeni dönemin yol haritası belirlendi - Son Dakika

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