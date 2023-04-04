AK Parti, Büyük Birlik ve Yeniden Refah arasında seçimler için hibrit çalışma

14 Mayıs seçimlerine haftalar kala hem siyasi partiler hem de cumhurbaşkanı adayları çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyasi partiler 9 Nisan'da milletvekili aday listelerini teslim etmeye hazırlanırken, ittifaklara dahil olan liderler de buna yönelik çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

ÇALIŞMALAR ERDOĞAN'A SUNULDU

AK Parti de milletvekili listeleri için mesaiye başladı. Üst komisyon Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında çalışırken, bakanların vekil olması için yapılan analiz çalışması da Erdoğan'a takdim edildi.

HİBRİT MODEL ÜZERİNDE DURULUYOR

Çalışmanın detaylarını CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan canlı yayında aktardı. "Cumhur İttifakı'nda son durum ne? Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasındaki görüşmelerin yarından itibaren hızlanması bekleniyor. Yeniden Refah Partisi'nin 41 ilde kendi adayını çıkarıp kalan 40 ilde AK Parti ile işbirliği yapabilmesi üzerinde duruluyor. Hibrit modelin BBP ile de yürütülebileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 9 Nisan'a kadar bu durum netleşmiş olacak. AK Parti alt komisyon çalışmalarını geçen hafta tamamladı. Bugün üst komisyon çalışmaları sürecek. Dün ilk mesai yapıldı.

ERDOĞAN 1200 İSİM DEĞERLENDİRECEK

6025 aday arasında dosya 1200 aday adayına kadar indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla 1200 ismi değerlendirecek. Bu listede ismi olmayan, sürpriz isimler de olacak. Ancak AK Parti kurmayları bu konuda bilgi vermiyor." ifadelerini kullandı.

BAKANLAR İÇİN BÜYÜKŞEHİRLERE YÖNELİM VAR

Bakanların vekil olarak aday gösterebilmesine yönelik de çalışmaların sürdüğünü söyleyen muhabir, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanların milletvekili adayı olarak gösterileceğinin açıklamasının ardından gözler bakanların hangi ilden aday olabileceğine çevrildi. AK Parti bu sorunun cevabını aramak için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. 17 bakan ve 1 cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan 18 kabine üyesinin aday gösterilebilmesi için yürütülen çalışmada her isim için 3 il önerildi. Peki bu 3 il önerisi neye göre belirlendi? Bakanların etki alanları, bakanların memleketleri ve bakanların deprem bölgesinde çalıştığı yerler dikkate alındı. Kapsamlı yürütülen çalışmalarda bakanların sadece büyükşehirlerden aday gösterilmesi yönünde kuvvetli bir eğilim oluştu. Ancak son karar netleşmiş değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hangi bakanın nereden aday gösterileceğine karar verilecek." dedi.