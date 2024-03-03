AK Parti Büyükdere Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu Açıldı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Büyükdere Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu Açıldı

AK Parti Büyükdere Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu Açıldı

AK Parti'nin Büyükdere Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu açılışı, belediye başkan adayları ve vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı. Açılışta konuşan AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, CHP'den kendisine yöneltilen eleştirilere cevap vererek, 'Hizmet yapmak suçsa, ben suçluyum' dedi.

03.03.2024 16:38  Güncelleme: 16:45
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AK Parti'nin Büyükdere Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu açılışı, belediye başkan adayları ve vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı. Açılışta konuşan AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, CHP'den kendisine yöneltilen eleştirilere cevap vererek, "Hizmet yapmak suçsa, ben suçluyum" dedi.

AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp ve AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşlarla irtibatın kolaylaşması maksadıyla hazırlanan AK Parti'nin Büyükdere Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu açılışı, belediye başkan adayları ve vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı. Açılışta vatandaşlara seslenen Nebi Hatipoğlu, "Yola çıktığımız günden itibaren Eskişehir'in sorunlarını dile getiriyoruz. Her sorunu dile getirdiğimizde trollerle, medya baronlarıyla, genel başkanlarla, il başkanlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün elementleri üstüme geliyor. Diyorlar ki; 'Yalan söylüyor, yapamaz, edemez.' Kardeşim biz kötü bir şey söylemiyoruz ki. Sizlere bir şey söylemiyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bir şey söylemiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren hemşehrilerimize de hiçbir şey söylemiyoruz. Biz diyoruz ki; Eskişehir'in kronikleşmiş sorunları var. Eskişehir'in bir trafik problemi var, bunu çözeceğiz. Projeler sunuyoruz, 15 tane katlı kavşak yapacağız, tramvayı yer altına alacağız diyoruz. Bu sorunları sizler bana söylüyorsunuz, ben de bunlara çözüm önerileri sunup, projeleri yapıyorum ve sizlere diyorum ki; 'Trafik problemini çözeceğim.' Gittiğim yerlerde diyorlar ki su problemi var. Çeşmeden suyu içemiyoruz, kullanamıyoruz. Sular çok pahalı diyorlar. Ondan sonra buna çalışıyorum. Çalışmamın sonucunda 4 milyar liralık yatırım yapılarak, suyun içilebilir hale getirileceği anlaşılıyor. Ayrıca su fiyatlarını yüzde 40 aşağıya indireceğim diyorum. Ona da bahane buluyorlar. Yalancılıkla suçluyorlar, bana hakaret ediyorlar. Tüm medyalarıyla, medya patronlarıyla üstüme geliyorlar. Ben kötü bir şey mi söylüyorum? Hizmet yapmak suçsa, ben suçluyum. Niye bunlar benim üstüme geliyor? Ben bunları yüzüne vurduğum için mi? Yıllardır yapılamayan yatırımları söylediğim için mi? Diyorum ki, 'Eskişehir'de, ilçelerde çok büyük bir çevre felaketi var.' Arıtma yok, Sarıcakaya'ya ve Mihalgazi'ye gittim. Sakarya Nehri'ne bütün evsel atıkları akıyor. Zamanında arıtmayı yapmamışsın. O Sakarya Nehri'nde balık tutan arkadaşlar söylüyor, '25 çeşit balık vardı' diyor. Bugün balık yok, çevre felaketi var. Siz yapamıyorsanız bizim de yapamayacağız anlamına gelmez" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Büyükdere Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu Açıldı - Son Dakika

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