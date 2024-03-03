AK Parti Büyükdere Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu Açıldı

AK Parti'nin Büyükdere Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu açılışı, belediye başkan adayları ve vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı. Açılışta konuşan AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, CHP'den kendisine yöneltilen eleştirilere cevap vererek, "Hizmet yapmak suçsa, ben suçluyum" dedi.
AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp ve AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Vatandaşlarla irtibatın kolaylaşması maksadıyla hazırlanan AK Parti'nin Büyükdere Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu açılışı, belediye başkan adayları ve vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı. Açılışta vatandaşlara seslenen Nebi Hatipoğlu, "Yola çıktığımız günden itibaren Eskişehir'in sorunlarını dile getiriyoruz. Her sorunu dile getirdiğimizde trollerle, medya baronlarıyla, genel başkanlarla, il başkanlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün elementleri üstüme geliyor. Diyorlar ki; 'Yalan söylüyor, yapamaz, edemez.' Kardeşim biz kötü bir şey söylemiyoruz ki. Sizlere bir şey söylemiyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bir şey söylemiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren hemşehrilerimize de hiçbir şey söylemiyoruz. Biz diyoruz ki; Eskişehir'in kronikleşmiş sorunları var. Eskişehir'in bir trafik problemi var, bunu çözeceğiz. Projeler sunuyoruz, 15 tane katlı kavşak yapacağız, tramvayı yer altına alacağız diyoruz. Bu sorunları sizler bana söylüyorsunuz, ben de bunlara çözüm önerileri sunup, projeleri yapıyorum ve sizlere diyorum ki; 'Trafik problemini çözeceğim.' Gittiğim yerlerde diyorlar ki su problemi var. Çeşmeden suyu içemiyoruz, kullanamıyoruz. Sular çok pahalı diyorlar. Ondan sonra buna çalışıyorum. Çalışmamın sonucunda 4 milyar liralık yatırım yapılarak, suyun içilebilir hale getirileceği anlaşılıyor. Ayrıca su fiyatlarını yüzde 40 aşağıya indireceğim diyorum. Ona da bahane buluyorlar. Yalancılıkla suçluyorlar, bana hakaret ediyorlar. Tüm medyalarıyla, medya patronlarıyla üstüme geliyorlar. Ben kötü bir şey mi söylüyorum? Hizmet yapmak suçsa, ben suçluyum. Niye bunlar benim üstüme geliyor? Ben bunları yüzüne vurduğum için mi? Yıllardır yapılamayan yatırımları söylediğim için mi? Diyorum ki, 'Eskişehir'de, ilçelerde çok büyük bir çevre felaketi var.' Arıtma yok, Sarıcakaya'ya ve Mihalgazi'ye gittim. Sakarya Nehri'ne bütün evsel atıkları akıyor. Zamanında arıtmayı yapmamışsın. O Sakarya Nehri'nde balık tutan arkadaşlar söylüyor, '25 çeşit balık vardı' diyor. Bugün balık yok, çevre felaketi var. Siz yapamıyorsanız bizim de yapamayacağız anlamına gelmez" dedi. - ESKİŞEHİR
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bir gazetenin köşe yazarının kendisi için yapılan 'bedelli askerlik yaptı' iddialarına cevap verdi. Akpolat, tüm yalanlarla hukuk önünde hesaplaşacaklarını belirtti ve vatani görevine dil uzatanlara karşı duracağını vurguladı.
Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, halk buluşmalarında yaptığı konuşmada, geleceği istişareler ve ortak akıl çerçevesinde inşa etmeye devam edeceklerini belirtti.
Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan 9 yeni taksi durağı, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla hizmete açıldı. Başkan Yıldırım ayrıca pazarda vatandaşlara balık ekmek ikram etti ve pazarcılarla bir araya geldi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara halkı için taleplerini iletmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini belirterek, 'Hiçbir yerim eksilmiyor. Çünkü seçilmiş Cumhurbaşkanıdır. Kardeşim ben de seçilmiş Belediye Başkanıyım. Bir türlü hazmedemediler.' dedi. Yavaş, CHP Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Yavaş, 2019'da seçildiğinde parti rozetini bırakarak işe başladığını vurguladı.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bedelli askerlikle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan bir sokak röportajında halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici ifadeler kullandığı ileri sürülen şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin halkla tartışma yaşadığı ve Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 8. Yargı Paketi'nin yasalaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ölmeztoprak, kanun teklifinin yargılamanın hızlandırılması, suçla etkin mücadelelerin sağlanması ve kişisel verilerin korunması gibi önemli maddeler içerdiğini belirtti. Ayrıca, deprem bölgelerinin yeniden inşası ve silahlı örgütlerle mücadele konularında da önemli düzenlemeler olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024 kapsamında Bangladeş Dışişleri Bakanı Muhammad Hasan Mahmud ve Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo ile bir araya geldi. Fidan, ADF 2024 çerçevesinde Bangladeşli ve Panamalı mevkidaşları ile görüştü.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi. AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Eskişehir'in sorunlarını dile getirdiklerini ve çözüm önerileri sunduklarını belirtti. Hatipoğlu, ayrıca Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp'le birlikte ilçede gençlik merkezleri ve ücretsiz kreşler açacaklarını vurguladı.
Bakan Uraloğlu, Kırşehir'de yaptığı ziyarette, Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan yatırımları ve Kırşehir'e yapılacak yeni projeleri açıkladı. Ayrıca, TÜRKSAT 6A uydusunun milli ve yerli haberleşme alanında teknik bir devrim yapacağını belirtti.
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