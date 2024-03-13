AK Parti Büyükşehir Adayı Sami Er: "Malatya eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacak"

Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, TOKİ ve Emlak Konut tecrübesi ile Malatya'yı en kısa sürede küllerinden ayağa kaldıracaklarını belirterek, "Malatya eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacak" dedi.
Konak Mahallesi'nde Cumhur İttifakı tarafından gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Adayı Sami Er ve Cumhur İttifakı mensupları büyük coşku ile karşılandı. Burada konuşan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Sami Er, Malatya'nın 6 Şubat 2023'de yaşanan asrın felaketinde büyük bir yıkım yaşadığını dile getirdi.
Er, "Bu nedenle birinci hedefimiz Malatya'yı bu enkazın arasından yeniden ayağa kalkması. Bütün söylemlerimiz de bu bütün çabamız da bu. Bir taraftan burada siyasi çalışmaları yaparken diğer taraftan akşamları veya fırsat bulduğumuz zaman Yeşilyurt adayımız İlhan Geçit ve Battalgazi adayımız Bayram Taşkın ile bu konuları çalışıyoruz. Konutların, işyerlerinin, çarşının bir an önce nasıl yetiştirebiliriz diye gayret gösteriyoruz" dedi.
TOKİ'de üst düzeyde görev yapan biri olarak kurumun gücünü çok iyi bildiğini ifade eden Sami Er, "Ben de TOKİ'de 5 yıl üst düzey yönetici olarak görev yapmış bir kardeşinizim. Orada başkan yardımcılığı yaptım, oradaki birikimlerimiz ve oradaki bağlarımızı kullanarak bu işlerin bir an önce nasıl hallolacağını hesaplayarak çalışmalar yapıyoruz. Bu amaçla Allah'ın izniyle eğer vatandaşlarımız devlete, belediyemize, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza yardımcı olmaları gerekiyor. Bizim dönemimizde yılda 75 bin konut üretiyorduk, şimdi bu kapasite daha da arttıracağız. Allah'ın izniyle bir yılda Malatya'nın konut ihtiyacını karşılayacağız. Yeter ki bize yardımcı olsun vatandaşımız" şeklinde konuştu.
Göreve gelir gelmez Malatya'da en son konutun ve en son işyerinin hak sahiplerine teslimine kadar ekibiyle durmadan yorulmadan çalışacaklarını ifade eden Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er, "İşimiz gücümüz Malatya diyoruz. Bununla ilgili de inanın elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Malatya'yı bize güvenin eskisinden daha iyi hale getireceğiz" ifadelerine yer verdi.
Birinci önceliklerinin depremin izlerini silmek olduğunu da vurgulayan Er, bunun yanı sıra diğer belediyecilik hizmetlerinin de en iyi şekilde sürdürüleceğini söyledi. Belediyelerin canlı birer mekanizmalar olduğunu kaydeden Er, "Bu kadar birikimi olan, belediyecilik birikimi olan, TOKİ birikimi olan bir kardeşinizim. Elbette çok sayıda projelerimiz var. İnşallah bunları da ileride göreceksiniz. Malatya'ya dair ufkumuz nedir, nasıl bir Malatya hayal ediyoruz, gelecekte nasıl bir Malatya olacak? Hepsini projelerimizin hayata geçirilmesi ile göreceksiniz. Malatya'mız eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkınca, insanlarımızın da umutları yeşerecek. ve gerçekten herkes bu umudu görünce, mutlu olunca, hatta tersine göç başlayacak. Bizim güçlü olmamız önemli burada. Allah'ın izniyle seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. ve ilk mecliste şehrin konut ve imarla ilgili sorunları çözerek binlerce konutun da özel sektör aracılığı ile yapımına başlanılacağız. Malatya'yı her tarafta inşaat faaliyetlerinin devam ettiği bir yer olarak göreceğiz" ifadelerine yer verdi.
31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'na güçlü bir destek isteyen Sami Er, "Elimizi güçlendirin ki bizim de Ankara'ya karşı elimiz güçlü olsun" diye konuştu.
Konak Mahallesi'ndeki toplantıya AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Malatya Milletvekilleri Abdurrahman Babacan ve İhsan Koca, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ve Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit katıldı. - MALATYA
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