AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider Oyunu Kullandı

Politika

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Çanakkale'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemleri saat 08.00 itibariyle başladı. Vatandaşlar oy kullanma işlemi için sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider Özlem Kayalı İlkkokkulunda 1241 nolu sandıkta kullandı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "Öncelikle her seçimde olduğu gibi yine Çanakkale'ye yakışan bir seçim oluyor. Herkes gayet neşeli bir şekilde sühunetle oyunu kullanıyor. O anlamda mutluyuz. Demokrasinin olmazsa olmazı seçimdir. İnsanlar hükümete ve yerel yönetimlere karşı olan güven oylarını seçimler de gösterirler. Bugün de tüm Türkiye çapında hem belediyelerde hem büyükşehir belediyelerinde, hem il genel meclisinde, hem belediye meclisi, hem de muhtarlıklarda bir seçime gittik. Ben bu seçimin sonucunun ülkemiz için, Çanakkale'miz için hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki millet ne söylerse doğrusunu söyler. Çünkü biz 1946'dan beri 'yeter söz milletin diyen' bir gelenekten geliyoruz. Onun için milletimizin söylediğini farklı yorumlama durumunda değiliz. Milletin sözü neyse biz ona uyarız" dedi. - ÇANAKKALE