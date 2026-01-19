AK Parti'den Çiğli Belediyesi hakkında suç duyurusu - Son Dakika
AK Parti'den Çiğli Belediyesi hakkında suç duyurusu

19.01.2026 16:26  Güncelleme: 16:32
AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı, Çiğli Belediyesi hakkında iki ayrı konuda suç duyurusunda bulundu. Suç duyuruları, uzun süredir tartışılan Çamlıkent Kooperatifi konutları ve bir ihale süreciyle ilgili iddialara dayanmaktadır. Başkanlığın, belediyenin haksız kazanç sağladığı ve ihale sürecinde usulsüzlükler yapıldığına dair ciddi kaygıları var.

AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı ve belediye meclis üyeleri, Çiğli Belediyesi hakkında iki ayrı konuda suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna konu iddialar kamuoyunda uzun süredir tartışılan Çamlıkent Kooperatifi konutları ve şaibeli ihale süreci oldu.

Çiğli Belediyesinin 28 yılı aşkın süredir çözüme kavuşturamadığı kat karşılığı inşaat/kooperatif dosyasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Yakakent Mahallesi'nde mülkiyeti belediyeye ait 22169 ada 1 parselde yer alan kat karşılığı alınmış 154 adet taşınmazla ilgili suç duyurusunda bulunan AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir, belediyenin mevcut sözleşmeler üzerinden 3. kişilere haksız kazanç sağladığı iddiasında bulundu. Özdemir, bu durumun artık kanayan bir yara haline geldiğini ve görevi kötüye kullanma şüphesi doğurduğunu ifade etti.

Şaibeli ihale iddiası

Suç duyurusunun ikinci başlığını ise bir ihale süreci oluşturdu. AK Partililer, normal şartlarda açık ihale usulüyle yapılması gereken bir alımın, istisnai olarak kullanılan 3 teklif toplama yöntemiyle gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Çiğli Belediyesinin, ağaç alımını Ankara merkezli ve geçmişte ismi şaibeye karışmış bir firmaya verdiği idda edilirken, İzmir'de faaliyet gösteren üretici ve kooperatifler dururken, ihalenin adrese teslim şekilde Ankara firmasına verilmesinin kamuoyunda soru işaretleri oluşturduğunu öne sürdü.

AK Parti Çiğli Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Özgür Kaner yaptığı açıklamada, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, "Kamu kaynaklarının nasıl ve kimlere aktarıldığını sorgulamak bizim görevimiz. Hukuki süreci başlattık, yargının vereceği karara güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı, yapılan suç duyurularının kişisel değil, kamusal sorumluluk gereği olduğunu vurgulayarak, Çiğli halkının hakkını savunmaya devam edeceklerini açıkladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

