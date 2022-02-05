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AK Parti'de 2023 hedefleri ve çalışmalar masaya yatırıldı - Son Dakika

AK Parti'de 2023 hedefleri ve çalışmalar masaya yatırıldı

05.02.2022 17:43
AK Parti'de 2023 hedefleri ve çalışmalar masaya yatırıldı

Kütahya AK Parti İl Başkanlığı'nca 2023 hedefleri ve çalışmaların görüşüldüğü 'İlçe Başkanları Toplantısı' Tavşanlı'da gerçekleştirildi.

Kütahya AK Parti İl Başkanlığı'nca 2023 hedefleri ve çalışmaların görüşüldüğü 'İlçe Başkanları Toplantısı' Tavşanlı'da gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Milletvekillerimiz İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, İl Genel Meclis Başkanımız Musa Yılmaz, Kadın Kolları İl Başkanımız Melek Mankan, Gençlik Kolları İl Başkanımız Usame Doğan ve İlçe Başkanlarımızın katılımlarıyla İlçe Başkanları toplantımızı gerçekleştirdik. 2023 Hedeflerimiz, çalışmalarımız ile alakalı kıymetli başkanlarımızla yapılan toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi (EFE-) - KÜTAHYA

AK Parti'de 2023 hedefleri ve çalışmalar masaya yatırıldı
AK Parti'de 2023 hedefleri ve çalışmalar masaya yatırıldı

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AK Parti, Tavşanlı, Kütahya, Ceyhun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'de 2023 hedefleri ve çalışmalar masaya yatırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'de 2023 hedefleri ve çalışmalar masaya yatırıldı - Son Dakika
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