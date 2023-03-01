AK Parti'de 5 il başkanlığına atama - Son Dakika
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AK Parti'de 5 il başkanlığına atama

01.03.2023 21:48
AK Parti'de 5 il başkanlığına atama

AK Parti'de Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kocaeli ve Mersin il başkanlıklarına atama yapıldı.

AK Parti'de Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kocaeli ve Mersin il başkanlıklarına atama yapıldı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Erzurum İl Başkanlığına İbrahim Küçükoğlu, Gümüşhane İl Başkanlığına Mehmet Emin Erdoğdu, Giresun İl Başkanlığına Mete Bahadır Yılmaz, Kocaeli İl Başkanlığına Şahin Talus ve Mersin İl Başkanlığına Adem Aldemir'in atandığı bildirildi.

Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.

Kaynak: AA
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Gümüşhane, AK Parti, Kocaeli, Mersin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'de 5 il başkanlığına atama - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'de 5 il başkanlığına atama - Son Dakika
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