AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı, saat 16.54'te başladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in toplantının gündemine ilişkin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Son Dakika › Politika › AK Parti MKYK Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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