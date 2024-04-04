AK Parti\'den Özlem Zengin\'in görevden alındığı iddialarına yalanlama: Görevinin başında

Politika

31 Mart'ta yapılan yerel seçimler sonrası AK Parti, tarihinde ilk kez ikinci parti konumuna düştü. Sosyal medyada, yerel seçimdeki başarısızlık sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e tepkiler yoğunlaştı. Özlem Zengin'in görevden alındığı öne sürülürken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, söz konusu iddiaları yalanlayarak açıklama yaptı.

ÖZLEM ZENGİN GÖREVDEN ALINDI İDDİASI

Yerel seçim sonrası AK Parti'nin kendi çizgisini koruyamadığı ve temel ilkelerine sadık kalmadığı ifadeleri etrafında toplanan eleştirilerin hedefine AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin oturmuştu. Sosyal medyada Özlem Zengin'in görevden alınması için bazı kişiler tarafından paylaşımlar yapılmış ve önceki gün AK Parti MYK'da Zengin'in görevden alındığı iddia edilmişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin

AK PARTİ'DEN YALANLAMA GELDİ

AK Parti Sivas Milletvekili ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler söz konusu iddialarla ilgili açıklama yaparak Zengin'in çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

"ÖZLEM ZENGİN GÖREVİNİN BAŞINDA"

AK Partili Güler sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin'in görevinin başında mecliste ki çalışmalarına devam ettiğini kamuoyuna iletmek isterim. Uzun yıllar İstanbul teşkilatlarında birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet ve onur duyduğum Özlem Zengin başkanımızın davamıza olan inancının ve samimi çalışmalarının yakından şahidiyiz. Önümüzdeki dönemde de birlikte çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.