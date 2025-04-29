AK Parti'de "Teşkilat Akademisi" başlıyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti'de "Teşkilat Akademisi" başlıyor

AK Parti, 2025 yılıyla birlikte parti teşkilatlarını güçlendirmeye yönelik en kapsamlı eğitim programlarından birini hayata geçiriyor.

29.04.2025 21:31
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AK Parti, 2025 yılıyla birlikte parti teşkilatlarını güçlendirmeye yönelik en kapsamlı eğitim programlarından birini hayata geçiriyor.

"Bu Senin Hikayen" sloganıyla duyurulan Teşkilat Akademisi, 81 il ve 973 ilçeden yaklaşık 100 bini aşkın parti yöneticisini kapsayacak. Parti tarihinin en geniş katılımlı iç eğitim ve motivasyon projesi olan bu akademi, aynı zamanda dünya genelinde siyasi partiler arasında benzeri az görülür bir organizasyon olma niteliği taşıyor. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen hazırlık toplantısına il teşkilat başkanları ile ana kademe, kadın ve gençlik kollarının ar-ge ve eğitim başkanları katıldı. Toplantıda programın yol haritası, içerik başlıkları ve uygulanacak metodoloji detaylı şekilde ele alındı.

10 haftada 12 başlık, 93 bin katılımcı

Teşkilat Akademisi kapsamında katılımcılar, 10 hafta süresince toplam 12 ana başlıkta eğitim alacak. Eğitim içerikleri; siyasal iletişim, liderlik, toplumsal etkileşim, kriz yönetimi, medya okuryazarlığı, kamu politikaları, teşkilat yönetimi gibi farklı disiplinlerden oluşturuldu. Eğitim ihtiyaçları ise yaklaşık 67 bin kişinin katılımıyla yapılan kapsamlı bir analiz sonucunda belirlendi.

Eğitimler; il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileri dahil olmak üzere partinin tüm kademelerinden yöneticileri kapsıyor. Böylece eğitim süreci yalnızca merkez teşkilatla sınırlı kalmayacak, en uç birimlere kadar yayılacak.

2025 sonuna kadar yayılacak eğitim süreci

Eğitimlerin ilk aşaması 2025 yılı bahar döneminde başlayacak ve güz dönemine kadar devam edecek. Ancak bu sadece başlangıç. Akademi çalışmaları, il ve ilçelerde 2026, 2027, 2028 yılları boyunca devam edecek şekilde planlandı. Bu sayede eğitimlerin kalıcı bir öğrenme sürecine dönüşmesi ve tüm teşkilatlarda yaygın bir uygulama haline gelmesi hedefleniyor.

2028 Seçimlerine hazırlık, kolektif bilinç ve motivasyon odaklı

Akademinin ana hedefleriyle ilgi konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, "Amacımız, teşkilatlarımızı 2028 seçimlerine en güçlü şekilde hazırlamak. Algı operasyonlarına karşı motivasyonu ve direnci artırmak, partimizin icraatlarını ve duruşunu tüm teşkilat mensuplarına doğru şekilde aktarmak istiyoruz. Ayrıca kamuoyunun doğru bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak donanımlı bir teşkilat yapısı inşa etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şen, muhalefetin "gayrinizami harp" yöntemleriyle yürüttüğü söylem savaşlarına karşı teşkilat üyelerinin daha hazırlıklı hale gelmesinin önemine de vurgu yaptı. Şen, sadece siyasi söylem değil, psikolojik dayanıklılık ve stratejik iletişim konularında da özel içerikler hazırlandığını belirtti.

"AK Parti zaten bir siyaset akademisidir"

Şen, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana teşkilat eğitimine verdiği önemi hatırlatarak, "AK Parti teşkilatları, sahada doğal bir siyaset akademisi gibi çalışıyor. Ancak biz bu süreci daha da profesyonelleştirmek, sistematikleştirmek ve derinleştirmek istiyoruz. Öğrenmeye açık, gelişmeye istekli, donanımlı bir yapı oluşturmak her zaman önceliğimiz oldu" ifadelerini kullandı.

Şen, bu büyük eğitim hamlesinin parti mensuplarına özgüven kazandıracağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 ve 2071 vizyonlarının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Şen, bu büyüklükte ve yaygınlıkta bir siyasi teşkilat eğitimi, dünya çapında bulunmadığını, yalnızca yönetici kadrolar değil, partinin gönüllü tabanı için de ilerleyen dönemde benzer programların hazırlanabileceğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, AK Parti, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'de 'Teşkilat Akademisi' başlıyor - Son Dakika

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