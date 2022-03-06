AK Parti'de Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı - Son Dakika
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AK Parti'de Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı

06.03.2022 18:16
AK Parti'de Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı'nın teşkilat mensuplarının katılımlarıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı'nın teşkilat mensuplarının katılımlarıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Sebahattin Ceyhun, "Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcımız Ali Ercoşkun'un teşrifleri ve birbirinden kıymetli konuklarımız Muhammet Alpkent, Hikmet Genç, Kasım Bostan ve Vehbi Vakkasoğlu "Teşkilatçılık, Tecrübe Paylaşımı", "Etkili İletişim", "Motivasyon", "Siyasal İletişim ve Yeni Medya" başlıklı konularda bilgi ve tecrübelerini paylaştığı akademimizde, "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" dedik. Gerçekleştirilen 'Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim' programlarımıza teşrifleri dolayısı ile tüm kıymetli konuşmacılarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza ve bu hikayenin asıl kahramanları mahalle ve köy başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

AK Parti'de Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı
AK Parti'de Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı
AK Parti'de Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı
AK Parti'de Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı
AK Parti'de Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı

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Araştırma Geliştirme, Ali Ercoşkun, AK Parti, Kütahya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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