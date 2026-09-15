AK Parti'den Atakum Belediyesi işçilerinin maaşları için Mehmet Muş'a destek talebi

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Atakum Belediyesi'nde çalışan işçilerin aylardır maaşlarını alamadığını belirterek, sorunun çözümü için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'tan destek istediklerini açıkladı. Köse, bazı belediye işçilerinin yaşadıkları mağduriyete dikkat çekmek amacıyla yedi gündür açlık grevi yaptığını söyledi.

Köse yaptığı açıklamada, belediye çalışanlarının yaşadığı maaş mağduriyetinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Epeydir il başkanlığımıza ulaşan mağdur işçiler ve vatandaşlarımızın haklı taleplerine duyarsız kalmamız katiyen mümkün olamaz, olmamıştır" dedi.

İşçilerin maaşlarının ödenebilmesi amacıyla çözüm arayışına girdiklerini ifade eden Köse, "Emekçilerin aylardır ödenmeyen maaşlarının ödenebilmesi amacıyla acil bir çözüm üretilmesi ve mali kaynak temini için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Dr. Mehmet Muş Bakanımıza konuyu taşıdık; mağdur işçilerimizin sorunlarına çözüm noktasında desteğini talep ettik. Mehmet Muş da bilhassa belediye çalışanlarının uzun süredir yaşadıkları bu mağduriyetten ötürü üzüntülerini ifade ettiler. Bakanımız ihtiyaç duyulan mali desteğin sağlanması adına ilgili kurumlarla gecikmeksizin görüşeceğini ve hızlı bir çözüm üretmek istediklerini belirttiler" diye konuştu.

"Atakum sahipsiz değildir"

Atakum'da yerel hizmetlerin yetersiz kaldığını ve yatırımların uzun süredir durduğunu öne süren Köse, "Samsunumuzun parlayan yıldız ilçesi Atakum maalesef iki dönemdir yerel yönetim ve hizmetler bakımından büyük bir mahrumiyet ve mağduriyet yaşamaktadır. Güzelim Atakum'da yerel hizmetler çok kötü, yatırımlar ise uzun süredir durmuş vaziyettedir. Atakum'da belediye yönetimi yok gibidir. Öyle ki; Atakum Belediyesi'nde çalışan işçilerimizin aylardır ücretlerini alamadığı, bazı işçilerimizin ise yaşadıkları mağduriyete dikkat çekmek amacıyla yedi gündür açlık grevinde olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu tablo; Atakum ve Atakumlu hemşehrilerimiz adına da, emeğe saygı ve değer bakımından da kabul edilemez bir noktaya gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Atakum Belediyesi'nin gelirlerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Köse, "Hizmet yok iken, yatırım yok iken, üstelik İlkadım ilçemizden daha fazla tutarda belediye gelirlerine sahip olan Atakum Belediyesi mali yönden neden iflas etmiştir?" diye sordu.