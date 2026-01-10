AK Parti'den açılış öncesi CHP lideri Özel'e çağrı - Son Dakika
AK Parti'den açılış öncesi CHP lideri Özel'e çağrı

AK Parti'den açılış öncesi CHP lideri Özel'e çağrı
10.01.2026 14:22  Güncelleme: 14:24
Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi Yavuz Aki, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e açılış öncesi yapının usulsüzlükleri hakkında uyarılarda bulundu.

Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Aki, yarın açılış için Denizli'ye gelecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrıda bulundu.

CHP lideri Özgür Özel'e ithafen yazılı bir açıklama yapan Yavuz Aki, "Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Atatürk ve Bilim' ismini taşıyan tesisin açılış programı öncesinde; bir Belediye Meclis Üyesi sorumluluğuyla, partililerinizin size aktarmadığı hayati gerçekleri paylaşmak isterim. İnşaatına başlandığında yapı ruhsatı dahi bulunmayan bu bina, ancak 7 yılda tamamlanabilmiştir. Bina şaibeli bir şekilde yükselmiştir. Genel Başkan, özellikle binanın tefrişat ve mobilya alımlarına dikkat etmenizi istirham ediyorum. Henüz yargıya intikal etmemiş olsa da, bu alımlarda fahiş fiyat farkları ve usulsüzlükler olduğuna dair ciddi şikayetler mevcuttur. Tüm bu iddiaların üzerini örtmek için sizi bu açılışa alet etmek istemektedirler. Amaçları, şahsınızın katılımıyla bu şaibeli süreci temize çıkarmaktır. Sizi, kendi hatalarını ve skandallarını kapatmak adına düzenlenen bu programa karşı dikkatli olmaya davet ediyor; gerçeklerin üzerinin siyasi bir gövde gösterisiyle örtülmesine izin vermeyeceğinize inanıyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Merkezefendi, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Son Dakika

AK Parti'den açılış öncesi CHP lideri Özel'e çağrı

