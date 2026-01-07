AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Milli ekonomiye verilen zarar söylem değişse de unutulmaz, milletimiz notunu alır" - Son Dakika
AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Milli ekonomiye verilen zarar söylem değişse de unutulmaz, milletimiz notunu alır"

07.01.2026 10:38
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesinin kaldırılmasına tepki göstererek, milli ekonomiye verilen zararın unutulmayacağını belirtti.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesinin kaldırıldığını duyurmasına ilişkin, "Çevir kazı yanmasın diyorsunuz ama hafızamız sıfırlanmadı. Çünkü milli ekonomiye verilen zarar, söylem değişse de unutulmaz. Milletimiz notunu alır" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daha önce ilan edilen boykot listelerinin kaldırıldığını duyurmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İnan, siyasette istikrarın, güvenin ve sürekliliğin doğal adresinin AK Parti olduğunu defalarca söylediklerini belirterek, "Türkiye'nin birinci partisinin AK Parti olduğunu; milletimizin desteğiyle liderimizin başkanlığında güçlenerek yolumuza devam ettiğimizi her fırsatta vurguladık. CHP için ise anketlerde yaşanan düşüşe dikkat çektik. Bugün yapılan boykot açıklamasıyla bu gerçeği bizzat kendiniz teyit etmiş oldunuz. Dün milli ekonomiyi hedef alan 'boykot' çağrılarıyla gündem oluşturmaya çalışanlar, bugün 'listeyi boşaltıyoruz' diyerek yön değiştirdi. Çevir kazı yanmasın diyorsunuz ama hafızamız sıfırlanmadı. Çünkü milli ekonomiye verilen zarar, söylem değişse de unutulmaz. Milletimiz notunu alır; zamanı gelince de gereğini yapar. Gündem değiştirmek yerine önce yönettiğiniz belediyelere bakın; toplanmayan çöpler, kesilen sular, koku yayan altyapılar ortada duruyor. Siyaset; harcınız olmayan işlerle uğraşmak değil, belediyelerde çözülen altyapı sorunlarıyla, kesintisiz suyla, zamanında toplanan çöple, kente nefes aldıran hizmetlerle istikrar, güven ve hizmet üretmektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Eyyüp Kadir İnan, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

