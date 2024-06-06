AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

AK Parti\'den CHP\'ye geçen Mazgirt Belediyesi\'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Tunceli Mazgirt ilçe belediyesi, elektrik kesintisi haberiyle gündeme geldi. Belediye Başkanı Ümit Tayhava, Haberler.com'a yaptığı açıklamada 5 yıldır ödenmeyen ve gecikme tutarıyla 1 milyon 640 bin 898 lira borç nedeniyle su pompalarının elektriğinin kesildiğini belirtti. Tayhava, "Bu kadar görev aşkıyla yanıp tutuşuyordunuz o zaman şimdiye kadar neden görevinizi yapmadınız. Biz göreve gelir gelmez elektriğimizi neden kesiyorsunuz?" dedi.

06.06.2024 14:57  Güncelleme: 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com - ÖZEL Haber/ Bin 300 nüfuslu Mazgirt ilçesi 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den CHP'ye geçti. Görevi devraldığında, belediyenin 45 milyon 534 bin lira borcu olduğunu açıklayan Tayhava,1 milyon 640 bin 898 lira elektrik borcu nedeniyle ilçenin su sağlayan 5 kuyusunun pompaları ile klorlama makinesinin elektriğinin kesildiğini açıkladı. Valinin girişimleri sayesinde elektrik yeniden açılırken dağıtım yapan enerji şirketi ise borcun faizinin silinmesi talebine olumsuz yanıt verdi.

"BİZ GÖREVE GELİR GELMEZ ELEKTRİĞİ KESECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Belediye Başkanı Ümit Tayhava, Haberler.com'a yaptığı açıklamada 5 yıldır ödenmeyen elektrik borcu nedeniyle enerji şirketinin su pompalarının elektriğini kestiğini belirterek "Biz belediyeyi devraldığımızda 1 milyon liranın üzerinde elektrik borcuyla teslim aldık. Bu 5 yıldır hiç ödenmemiş bir borç. Ayın 4'ünde mazbatamı aldım ve ayın 5'inde göreve başladım. 18'inde ise ihbarname geldi. Ayın 1'inde eski başkana da ihbarname gelmiş ama kendisine gönderilen ihbarnamede 'Kamu görevi yapıyorsunuz bu nedenle elektriğiniz kesilememektedir' ifadesi yer alıyor. Bize de aynı şekilde geldi fakat ne hikmetse 10 gün içerisinde elektriğimizin kesileceği söyleniyor. Madem bu kadar görev aşkıyla yanıp tutuşuyordunuz o zaman şimdiye kadar neden görevinizi yapmadınız? Biz göreve gelir gelmez 15 gün içinde elektriğimizi neden kesiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

"BORCA 392 BİN LİRA FAİZ YÜKLEDİLER"

Başkan Tayhava, "Bu olayın duyulmasının ardından sağ olsunlar Kaymakam ve Vali bey devreye girdi. Elektriğimizi açtılar ama 392 bin lira faiz yüklediler. Biz de kendilerine durumumuzun olmadığını ifade ettik. Belediyeye ait bir arazi var onu satabileceğimizi ve bir kısmını o şekilde ödeyebileceğimi söyledik. 2 ay süre istedik ama onu bile reddettiler." sözleriyle yaşananları anlattı.

"ELEKTRİĞİMİZ VALİ BEYİN ÖN AYAK OLMASI SAYESİNDE AÇIK"

Belediyeyi kendi kasaları gibi koruduklarını ifade eden Tayhava,"Kepçe, kamyon arızalandı cebimizden yaptırdık. Eğer bu borcun faizini düşerlerse akrabalarımızdan isteyerek ödeyebileceğimizi beyan ettim. Ama maalesef önce düşürebileceklerini daha sonra ise sadece 70 bin lirasını düşebileceklerini söylediler. Şu anda elektriğimiz Vali beyin ön ayak olması sayesinde açık." dedi.

AK Parti, Tunceli, Mazgirt, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Erol MARASLI: Onlar görev aşkıyla değil para aşkıyla yanıyorlar ama unuttukları birşey var en fazla 100 yıl yaşayacaklar yemiş oldukları insanların hakkını ise ölünce ebediyen verecekler. 21 3 Yanıtla
    Selim Kayisi: Sence inanıyorlar mı ? 1 0
  • MUHAMMED EBZAL: Malazgirt akpartide 1 7 Yanıtla
    Selim Kayisi: Mazgirt yazıyor. 0 0
  • Chef Cecey: halk ve türk milleti adina erken secim istiyoruz 3 0 Yanıtla

15:17 Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü
14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
16:03 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a tazminat davası açtı Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a tazminat davası açtı
15:59 İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul’da mutlu olmanın yolu Cizre’de mutlu olmaktan geçiyor İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor
15:48 Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı
15:19 ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü
15:13 Erden Timur’un Galatasaray’a son kıyağı Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor Erden Timur'un Galatasaray'a son kıyağı! Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 16:40:56. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement