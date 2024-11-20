AK Parti\'den CHP\'ye Saldırı Tepkisi: \'Barbarlık ve Eşkiyalık Kabul Edilemez\'

Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Meclis'teki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Meclis'te eşkiyalık kabul edilemez" dedi.

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Meclis'teki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Meclis'te eşkiyalık kabul edilemez. Hiç kimse bakanlarımızı ve milletvekillerimizi susturamaz. Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz. Barbarlık ve eşkiyalık hakettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır. CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır. Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir" ifadelerini kullandı.