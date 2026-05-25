AK Parti'li Özcan: Meclis önündeki sloganlar siyasi çöküş

25.05.2026 18:51
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP’nin Meclis önünde attığı sloganları demokratik hak değil, siyasi çöküş olarak nitelendirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaretlere tepki gösterdi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Dün Meclis önünde atılan çirkin sloganlar demokratik hak değil, siyasi çöküşün dışa vurumudur." ifadesini kullandı.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel ve beraberindekilerin TBMM önünde attığı sloganlara tepki gösterdi.

"Kendi partilerinin içindeki koltuk savaşlarını perdelemek için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hakaret ederek siyaset yaptığını sananlar, milletin sabrını, devletin vakarını ve Türkiye'nin kırmızı çizgilerini hafife almaktadır." ifadesini kullanan Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli iradeyi temsil ettiğini belirtti.

Meclis önünde yaşanan gelişmelere de değinen Özcan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Şunu herkes bilsin, Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu milletin defalarca iradesini emanet ettiği liderdir. O iradeye uzanan kirli dil, sadece bir kişiye değil, doğrudan milletin seçimine, devletimizin itibarına ve Türkiye'nin kazanımlarına saldırıdır. Ülkeye tek bir vizyon ortaya koyamayanların, proje üretemeyenlerin, hizmet yerine nefret kusanların son sığınağı sokak dili ve provokasyondur. Dün Meclis önünde atılan çirkin sloganlar demokratik hak değil, siyasi çöküşün dışa vurumudur."

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

