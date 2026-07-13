AK Parti'den Erdem Bayazıt Anma Programı - Son Dakika
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AK Parti'den Erdem Bayazıt Anma Programı

AK Parti\'den Erdem Bayazıt Anma Programı
13.07.2026 18:09
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AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen anma programında, şair ve siyasetçi Erdem Bayazıt, 'Kütüphane Sohbetleri' kapsamında anıldı. Programa AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Bayazıt'ın kızı Sevde Beyazıt Kaçar katıldı. Konuşmalarda Bayazıt'ın Türk edebiyatındaki önemine vurgu yapıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği şiir dinletildi.

AK Parti'de Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından şair ve siyasetçi 'Erdem Bayazıt'ı Anma Programı' düzenlendi.

AK Parti Genel Merkezi'nde 'Kütüphane Sohbetleri' kapsamında gerçekleştirilen anma programına AK Parti Genel Başkanı Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Erdem Bayazıt'ın kızı Sevde Beyazıt Kaçar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı. AK Parti Genel Başkanı Vekili Ala, "Son Sapanca toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bir kitap olduğunu söyledi. O kitabın en önemli başlıklarından, en önemli bölümlerinden biridir, Erdem Bayazıt. Ona zamanınızı tahsis etmekle kendinize iyilik yaptınız, sizi tebrik ediyorum. Öyle bir isim ki; burada çok uzun dönemdir görüşmediğim ama o dönemde beraber olduğumuz dostları da gördüm. Bu insanlar vefat ediyor ama ölmüyor. Onların fikirleri yaşıyor, sürekli yaşıyor, sürekli üretiyorlar" ifadelerini kullandı.

'AYDINLARI BU TÜR FAALİYETLERLE ANMAK İSTİYORUZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise Erdem Bayazıt'ın, Türk edebiyatına yön veren isimler olarak bilinen 'Yedi Güzel Adam'ın öncülerinden olduğunu vurgulayarak, "İsmi gibi erdem sahibi, duruşu olan, dünyaya dair, Türkiye'ye dair, İslam'a dair, Türk düşünce hayatına dair çok önemli sözleri olan insanlardan biriydi. Bugün sadece biz, bir şairi değil aynı zamanda sözleriyle, kelimeleriyle, eserleriyle Türk şiir dünyasında Türk edebiyatında çok önemli okul, mektep vazifesi gören bir şairi anmak için bulunmaktayız. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, 'Bir toplum, kültür ve sanat alanındaki zenginliği ve birikimi kadar güçlüdür' sözü, 'Türkiye Yüzyılı'nın da temel mottolarından bir tanesi olarak benimsemiş bulunmaktayız. Dolayısıyla başkanlık olarak bir taraftan şairleri düşünce dünyamıza yön veren, yol açan mütefekkirleri, aydınları bu tür faaliyetlerle anmak istiyoruz. Aslında biz istiyoruz ki; bu faaliyetleri sivil toplum kuruluşlarımız yapsın. Biz de onlara destek verelim. Ama geldiğimiz noktada biraz daha bu faaliyetlerin eksik olduğunu da bir öz eleştiri olarak belirtmemiz lazım. Çünkü Türkiye, çok siyaset konuşuyor. Çok gündelik olayları konuşuyoruz ama bizim eğer siyaseti dahi yapıyorsak bir fikirle, bir düşünceyle, bir fikri müktesebat içerisinde takip etmemiz gerektiğini ifade etmek isterim" dedi.

Programda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seslendirilen, Erdem Bayazıt imzalı 'Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair' şiiri dinletildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK Parti'den Erdem Bayazıt Anma Programı - Son Dakika

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