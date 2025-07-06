AK Parti'den metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti'den metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı

06.07.2025 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti yönetimi, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için ayrı ayrı başsağlığı mesajı yayımladı.

AK Parti yönetimi, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için ayrı ayrı başsağlığı mesajı yayımladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavileri süren Mehmetçiklerimize, Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ise mesajında şunları kaydetti:

"Elim olayda, 5 kahraman Mehmetçiğimizin şehit düştüğü haberini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve yüce milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavi altında bulunan yaralı askerlerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yüce Rabbim makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise "Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Çok büyük üzüntü içerisindeyiz. Ailelerimize sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, şehitlere rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da "5 askerimizin şehit düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dilerim." mesajını paylaştı.

Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise " TSK'mıza ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Acımız büyük, milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, "Şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da "Şehadet mertebesine erişen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine, kahraman silah arkadaşlarına ve necip milletimize başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri "Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar dileyerek, "Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ise "Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun. Kahraman ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, mesajında şunları kaydetti:

"Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bu elim olayda şehit olan kahramanlarımızın kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, AK Parti, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Kaçkar Dağları’nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota ’Alçaktan uçuyoruz’ demiş Kaçkar Dağları'nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş
Urfa’da heyecanlandıran keşif Bulunan yazıt çözülemiyor Urfa'da heyecanlandıran keşif! Bulunan yazıt çözülemiyor
Eşini öldüren babadan çocukları şikayetçi olmadı, mahkemeden de indirim aldı Eşini öldüren babadan çocukları şikayetçi olmadı, mahkemeden de indirim aldı
Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte operasyonun ayrıntıları Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte operasyonun ayrıntıları
Beylikdüzü’nde rüşvet pazarlığı kamerada 16 vergi müfettişi tutuklandı Beylikdüzü'nde rüşvet pazarlığı kamerada! 16 vergi müfettişi tutuklandı
Türk futbolunda bir ilk yaşandı Yüzde 50 denmişti, kulübün tamamı yabancı yatırımcıya satıldı Türk futbolunda bir ilk yaşandı! Yüzde 50 denmişti, kulübün tamamı yabancı yatırımcıya satıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti heyetini bu hafta kabul edeceğim Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti heyetini bu hafta kabul edeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’den pis kokular geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'den pis kokular geliyor
Tır şoförünün katili ifadesinde döküldü Öldürüp kafasını kesmiş Tır şoförünün katili ifadesinde döküldü! Öldürüp kafasını kesmiş
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter ile görüşmelere başladı Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter ile görüşmelere başladı
4 gündür aranan gencin boğazı kesilip öldürülmüş 4 gündür aranan gencin boğazı kesilip öldürülmüş

20:06
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
19:50
Netanyahu’dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir
Netanyahu'dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir
19:43
Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
19:19
MSB duyurdu Metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 askerimizin isimleri açıklandı
MSB duyurdu! Metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 askerimizin isimleri açıklandı
15:19
Jandarmayı alarma geçiren cisim Hemen incelemeye alındı
Jandarmayı alarma geçiren cisim! Hemen incelemeye alındı
15:18
Fenerbahçe’den ayrıldığını yeni takımıyla paylaştığı fotoğrafla duyurdu
Fenerbahçe'den ayrıldığını yeni takımıyla paylaştığı fotoğrafla duyurdu
14:52
44 yaşındaki kaptan Murat Uluç’tan kulübü için büyük fedakarlık
44 yaşındaki kaptan Murat Uluç'tan kulübü için büyük fedakarlık
14:48
Google’da yaz sezonunun gözdesi: Türkiye
Google'da yaz sezonunun gözdesi: Türkiye
14:37
Karşıya geçen anne ve evladına araba çarptı Çocuk metrelerce savrudu
Karşıya geçen anne ve evladına araba çarptı! Çocuk metrelerce savrudu
14:23
İstanbul’da korkutan deprem
İstanbul'da korkutan deprem
14:20
Antalya yine alevlere teslim Turistler yangına müdahale ediyor
Antalya yine alevlere teslim! Turistler yangına müdahale ediyor
14:03
Fenerbahçe istiyordu Kyle Walker 2 yıllık imzayı attı
Fenerbahçe istiyordu! Kyle Walker 2 yıllık imzayı attı
14:00
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar’la aşk yaşadı
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
13:31
4 gündür aranan gencin boğazı kesilip öldürülmüş
4 gündür aranan gencin boğazı kesilip öldürülmüş
13:10
Tır şoförünün katili ifadesinde döküldü Öldürüp kafasını kesmiş
Tır şoförünün katili ifadesinde döküldü! Öldürüp kafasını kesmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2025 21:42:16. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti'den metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.