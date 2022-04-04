AK Parti'den MHP'ye ziyaret - Son Dakika
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AK Parti'den MHP'ye ziyaret

04.04.2022 16:16
AK Parti'den MHP'ye ziyaret

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve ilçe yöneticileri, MHP Altınova İlçe Başkanı Serkan Dikyar'ı makamında ziyaret ettiler.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve ilçe yöneticileri, MHP Altınova İlçe Başkanı Serkan Dikyar'ı makamında ziyaret ettiler.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve ilçe yöneticileri, MHP Altınova İlçe Başkanı Serkan Dikyar'ı makamında ziyaret ettiler.

Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP İlçe Başkanlığı ziyaretiyle ilgili konuşan Başkan Dr. Metin Oral, "Cumhur İttifakı'nın değerli ortağından MHP'nin Altınova İlçe Başkanı Serkan Dikyar'ı makamında ziyaret ettik. Kendisine misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederiz. MHP İlçe Başkanı Serkan Dikyar'a desteklerinden dolayı da teşekkür ederiz" dedi.

MHP İlçe Başkanı Serkan Dikyar da, "Altın şehir Altınova'nın güzide Başkanı Dr. Metin Oral'a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. AK Parti İlçe Başkanı Hasan Zafer ile partimize yaptığı ziyaretleri için de ayrıca teşekkür ederiz" dedi. - YALOVA

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Milliyetçi Hareket Partisi, Altınova, Hisarcık, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'den MHP'ye ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'den MHP'ye ziyaret - Son Dakika
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