AK Parti\'den sağlık müdürüne ziyaret

Politika

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal ve başkan yardımcıları Abdullah Ünal, Ahmet Özdilek, Nur Vural, İsa Kolay ve Kamil Eray, Kütahya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş'u makamında ziyaret ederke, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette sağlık hizmetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunulurken, Doç. Dr. Durmuş'un misafirperverliğine dikkat çekildi. AK Parti heyeti, gösterdiği ilgi ve ev sahipliği için Doç. Dr. Ensar Durmuş'a teşekkür etti.

Ziyaretin, sağlık hizmetleri alanındaki iş birliği ve koordinasyonu güçlendirme amacı taşıdığı ifade edildi. - KÜTAHYA