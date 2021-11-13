AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama - Son Dakika

AK Parti, kendisiyle görüşmek için gelen şehit yakını ve belediye işçisi Sevinç Karaca ile arasında geçen konuşmalar nedeniyle Ordu Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin hakkında disiplin soruşturması başlattı.

2019'da yaşanan ve önceki gün ortaya çıkan görüntülere göre, AK Partili Ordu Gürgentepe İlçe Belediye Başkanı Yaşar Şahin ile şehit yengesi ve belediyenin temizlik işçisi Sevinç Karaca arasında "sendika" kaynaklı bir tartışma yaşanıyor. İkili bir süre tartıştıktan sonra Karaca'nın "Yalan konuşuyorsunuz" sözleri üzerine Şahin, "Terbiyesizlik etme. Bana yalancı diyecek alçak burada bulunmadı. Çık dışarı, çık" diye bağırıyor ve odadan çıkartıyor.

BAŞKANA DİSİPLİN SORUŞTURMASI

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, başkanın küfür etmediğini kaydederek davranışından ötürü gerekli disiplin işleminin başlatıldığını söyledi. Özhaseki, "Cezası neyse veririz" dedi.

LÜTFÜ TÜRKKAN OLAYINA DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamasının devamında söz konusu görüntüler ile İYİ Partili Lütfü Türkkan olayının karşılaştırılmasını isteyen Özhaseki, "Orada küfür yok. İkisi birbiriyle ölçülmez, asla birbirine emsal teşkil edecek olay değil. Birinde direkt şehide sinkaf etme var. Kendilerine bahane bulmasınlar. Bu, milletvekilinin ahlaksızlığını, küfürünü hafifletmez. Yani o milletvekilini kurtarmaz bu iş" şeklinde konuştu.