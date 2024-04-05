AK Parti'den Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak mazbatasını aldı

AK Parti\'den Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak mazbatasını aldı

AK Parti adayı Ali Murat Bucak, Siverek Belediye Başkanı seçildi ve mazbatasını aldı. Yeniden Refah Partisi'nin itirazı sonucu yapılan ikinci oy sayımında Bucak'ın oy farkı 148'e çıktı. Yüksek Seçim Kurulu resmi açıklama yaparak Bucak'ın seçildiğini ilan etti.

05.04.2024 10:02  Güncelleme: 10:09
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AK Parti'den Siverek Belediye Başkanı seçilen Ali Murat Bucak mazbatasını aldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde AK Parti adayı olarak seçimlere giren Ali Murat Bucak, rakibi Yeniden Refah Partisi Adayı Hasan İzol'e 64 oy fark atarak belediye başkanlığına seçildi. Yeniden Refah Partisi'nin oy sayımına itiraz etmesi sonucu, itiraz yapılan bazı sandıklarda tekrardan oy sayımı yapıldı, ikinci oy sayımında Bucak'ın İzol karşısındaki oy farkı 148'e çıktı. Yüksek Seçim Kurulu resmi açıklamada bulunarak, Siverek Belediye Başkanlığına Ali Murat Bucak'ın seçildiğini ilan etti.

Siverek Belediye Başkanlığına yaklaşık 10 yıl sonra tekrar oturan Bucak, adliye binasına gelerek mazbatasını aldı. Adliye çıkışında kısa bir açıklamada bulunan Bucak, kendisine oy veren ve destekleyen herkese teşekkür ederek, "Özelikle tarafların sağlamış oldukları sükünetten dolayı, bütün ailelere, bütün siyasi partilere ve bütün siyasi parti üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra tek hedefimiz var, daha iyi bir Siverek, daha yaşanılır bir Siverek için elimizden geleni yapacağız. Özelikle bana oy verenlere çok teşekkür ediyorum, Alla oy verenden de vermeyenden de razı olsun diyorum. Benim dönemimde herkese eşit hizmet gidecek ve kesinlikle adil ve güçlü bir belediyecilik olacak" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'den Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak mazbatasını aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'den Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak mazbatasını aldı - Son Dakika
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