AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak: "Ahmet Ataç, derhal istifa etmelidir"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili, "20 yılı aşkın süredir bu belediyeyi yöneten Ahmet Ataç, artık bu ağır siyasi ve vicdani sorumluluğun altında kalmıştır. Bu skandallar ve gelinen nokta karşısında derhal istifa etmelidir" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında sabah adliyeye çıkarılan 25 kişiden 15'i tutuklama, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Soruşturma süreci devam ederken, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Başkan Albayrak'ın açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı, 'Kimse Eskişehir'i sahipsiz, meydanı da boş zannetmesin' demiş. Ortaya çıkan tablo karşısında hala siyasi hamaset üretmeye çalışmak gerçekten ibretliktir. Milletin hayrıyla pişen aşevi yemekleri üzerinden kurulan iddialar konuşulurken, sahte imza raporları ortadayken, paravan şirketler ve milyonluk para trafiği soruşturulurken kimse çıkıp bize 'hukuk' ve 'mağduriyet' nutku atmasın. Yıllardır Eskişehir'de oluşturdukları o dokunulmaz düzenin hiç bozulmayacağını sandılar. Şehrin kaynaklarını kendi çevrelerinin imtiyaz alanı gibi gördüler. Kurdukları algı duvarlarının arkasına saklanıp kimsenin hesap soramayacağını düşündüler ama artık kurdukları vitrin paramparça oluyor" ifadeleri yer aldı.

"Ahmet Ataç, derhal istifa etmelidir"

Başkan Albayrak, sözlerinin devamında, "Siz o 'meydanlarda' boy gösterirken, lüks villalarda yaşayanlar, belediye gücüyle servet düzeni kurduğu iddia edilenler Eskişehir'i sahipsiz bırakırken neredeydiniz? Garibanın boğazından geçecek aşevi lokması üzerinden milyonlarca liralık usulsüzlük iddiaları ortaya saçılırken o 'meydan' kimlere emanetti Belediye koridorlarında sahte imza iddiaları konuşulurken, uyarmak isteyen personeller güvenlikle kapı dışarı edilirken Eskişehir'in 'sahibi' kimdi? Adliye önündeki görüntülerden rahatsız oluyorsunuz da dosyalardaki zincirleme zimmet, evrakta sahtecilik, MASAK raporları ve kara para aklama iddiaları hiç mi vicdanınızı sızlatmıyor? Bu süreç bir algı çalışması değil, Eskişehir halkının hakkını, yetimin rızkını ve kamu kaynaklarını koruma mücadelesidir. Bugün yapılması gereken hamaset üretmek değil, çıkıp kamuoyuna hesap vermektir. 20 yılı aşkın süredir bu belediyeyi yöneten Ahmet Ataç, artık bu ağır siyasi ve vicdani sorumluluğun altında kalmıştır. Bu skandallar ve gelinen nokta karşısında derhal istifa etmelidir" diye belirtti. - ESKİŞEHİR