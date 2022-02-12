AK Parti'den Tire'ye "Karınca Modeli" ziyareti - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve teşkilat üyeleri, Tire ilçesinde esnaf, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, il başkanlığı tarafından yürütülen "Karınca Modeli" çalışması kapsamında teşkilat üyeleri, esnaf, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarları bir araya geldi.

İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de Karateke Mahallesi'ndeki Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak hayvancılığa başlayan Nazmiye Güdür ile Kareteke Köyü Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, Küçük Menderes Havzası'nda biri uygulamaya başlanan 2 büyük proje olduğunu belirterek, "Biri bu yıl uygulamaya geçeceğimiz, 'Akıllı Tarım'. Diğeri ise İZKA'nın 'Damla Sulama Projesi'. Biz tarımda mümkünü çoktan gerçek kıldık. 'Başka bir tarım mümkün' diyenlerinki lafı güzaf. Çağa ayak uyduran, çiftçimizi ve ürününü koruyarak gelişimini sağlayan önemli projelere imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

İZKA'nın bin 250 dönüm alan için 1 milyon 936 bin lira bütçeli damla sulama projesi başlattığına işaret eden Sürekli, Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (TOSBİ) atık suyun arıtılarak depolanması sonrası damla sulama yöntemiyle toprakla buluşmasının sağlanacağını aktardı.

Proje kapsamında üreticilere damlama boruları ve filtrelerin yüzde 90 hibeli verildiğini aktaran Sürekli, projenin suyun tasarruflu kullanımı konusunda bir örnek teşkil ettiğine dikkat çekti.

Sürekli, Gökçen Yeraltı Barajı'na ilave depolama alanı yapıldığını ve Eğridere, Sarılar ve Eski Oba göletlerinin yakın zamanda hizmete gireceğini de bildirdi.