Ak Parti'den Tugay'a İstifa Çağrısı - Son Dakika
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Ak Parti'den Tugay'a İstifa Çağrısı

19.06.2026 11:36
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Şebnem Bursalı Aksoy, Cemil Tugay'ın sadece CHP'den değil, belediye başkanlığından da istifa etmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifasına ilişkin, "Sayın Tugay İzmir'e bir iyilik yapmak istiyorsa sadece CHP'den değil belediye başkanlığından da istifa etmelidir." dedi.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, Tugay'ın partisinden istifa etmesiyle ortaya çıkan tablonun, CHP'nin kendi iç sorunlarını dahi yönetemediğini gösterdiğini savundu.

İzmir'in uzun süredir hizmetten çok siyasi tartışmalarla gündeme geldiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın partisiyle yollarını ayırma noktasına gelmesi sıradan bir siyasi gelişme değil, CHP'nin kendi içindeki derin görüş ayrılıklarının ve yönetim zaafının açık bir göstergesidir. CHP'de yaşanan çekişmeler İzmir'e zarar veriyor. Yıllardır parti içerisindeki hizip mücadeleleri, koltuk kavgaları ve siyasi hesaplaşmalar İzmir'in önüne geçti. CHP'nin iç hesaplaşmalarının faturasını İzmirliler ödedi."

İzmir'in gündeminin parti içi kavgalar olmaması gerektiğini vurgulayan Aksoy, kentin, körfez kirliliğinden ulaşıma, altyapı eksikliklerinden kentsel dönüşüme kadar çözüm bekleyen çok önemli sorunlar bulunduğuna işaret etti.

AK Parti olarak önceliklerinin siyasi polemikler değil İzmir'e hizmet olduğunu aktaran Aksoy, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İzmir'in kalkınması, gelişmesi ve hak ettiği yatırımlara kavuşması için çalışmayı sürdüreceğiz. Ama şunu da ifade etmek gerekir ki Sayın Tugay İzmir'e bir iyilik yapmak istiyorsa sadece CHP'den değil belediye başkanlığından da istifa etmelidir. Kendisi ne zaman ki böyle bir karar alır, İzmir'in neredeyse tamamı bu kararında kendisini destekler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Ak Parti'den Tugay'a İstifa Çağrısı - Son Dakika

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