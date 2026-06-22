AK Parti'den Vefa Buluşması - Son Dakika
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AK Parti'den Vefa Buluşması

AK Parti\'den Vefa Buluşması
22.06.2026 17:52
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AK Parti Denizli İl Başkanı, geçmiş yöneticilerle 'Vefa Buluşması' düzenledi, birlik mesajları verildi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, parti içi birlik, beraberlik ve ahde vefa vizyonu doğrultusunda anlamlı bir buluşmaya imza attı. İl Başkanı Subaşıoğlu, önceki dönemlerde AK Parti Denizli il yönetimlerinde görev almış yöneticilerle 'Vefa Buluşması'nda bir araya geldi.

Denizli'de gerçekleştirilen ve oldukça sıcak, samimi bir atmosferde geçen toplantıda, partinin dünü, bugünü ve geleceği masaya yatırıldı. Kuruluşundan bu yana AK Parti çatısı altında Denizli'ye ve ülkeye hizmet etmiş isimleri ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirten Subaşıoğlu, partinin bugünkü başarısında geçmiş dönem yöneticilerinin emeğinin çok büyük olduğunu vurguladı.

Toplantıda konuşan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, AK Parti'nin sadece bir siyasi parti değil, aynı zamanda güçlü bağlarla örülü bir vefa hareketi olduğunun altını çizdi. Subaşıoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Denizli'mizde ve ülkemizde elde ettiğimiz her başarıda, geçmişte bu davaya omuz vermiş, gecesini gündüzüne katmış siz değerli yol arkadaşlarımızın emeği, alın teri ve duası var. Bizler, geçmişimizin tecrübesini bugünün enerjisiyle birleştirerek yürümeye devam ediyoruz. AK Parti çatısı altında görev süresi bitse de dava arkadaşlığımız ve gönül bağımız asla bitmez. Katılımlarınız ve destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Toplantıya katılan önceki dönem yönetim kurulu üyeleri de hatırlanmaktan ve böyle anlamlı bir organizasyonda bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Önceki dönem yöneticileri, Denizli genelindeki siyasi çalışmalar ve kent gündemine dair görüş, öneri ve tecrübelerini Başkan Subaşıoğlu ve mevcut yönetimle paylaştılar. Buluşma, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. AK Parti Denizli İl Teşkilatı'nın, önümüzdeki süreçte de partinin farklı kademelerinde görev yapmış isimlerle istişare ve vefa buluşmalarına devam edeceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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