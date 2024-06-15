AK Parti Denizli İl Başkanlığı Kurban Bayramı'nda Bayramlaştı

Politika

AK Parti Denizli İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

İl başkanlığındaki programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök, İl Başkanı Yücel Güngör ile partililer katıldı.

Zeybekci, programda yaptığı konuşmada Kurban Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

İslam aleminin bayramını kutlayan Zeybekci, "Bayramı bayram yapan aramızdaki bu güçlü bağ, gönül birliği ve muhabbettir. Sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu, birlik ve huzur içinde nice bayramlara erişmemizi diliyorum." dedi.