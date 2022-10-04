AK Parti Denizli milletvekilleri, kentteki yatırımları inceledi - Son Dakika
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AK Parti Denizli milletvekilleri, kentteki yatırımları inceledi

04.10.2022 10:06
AK Parti Denizli milletvekilleri, kentteki yatırımları inceledi

AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, Honaz Tüneli ve Denizli Şehir Hastanesi inşaatlarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, Honaz Tüneli ve Denizli Şehir Hastanesi inşaatlarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, ilk olarak, Denizli Çevre Yolu Projesi'nin kilit etaplarından olan Honaz Tüneli'ni inceledi.

Cahit Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tünelin çift tüpten oluştuğunu ve kente çok yakışacağını söyledi.

Denizli'nin yeşili, doğası ve çevresiyle korunması gereken bir şehir olduğunu belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Bugün içinden geçtiğimiz bu Honaz Tüneli inşallah devreye alındığı zaman binlerce tonluk karbon gazı salınımı da azalmış olacak. Daha yeşil daha çevreci bir Denizlimiz hayata geçmiş olacak. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilimize teşrifleriyle Honaz Tüneli'ni açmak bizim en büyük hedefimiz."

Şahin Tin de tünelde devam eden yapım işleri için bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Bu çevre yolumuzla beraber Denizlimizin trafiği rahatlamış olacak, hem zaman hem de ekonomik anlamda. Tünelin ve çevre yolumuzun bir an önce bitirilmesiyle ilgili gayretlerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Nilgün Ök ise tünelin en kısa sürede tamamlanacağını anlatarak yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Denizli Şehir Hastanesi incelemesi

AK Parti Denizli milletvekilleri daha sonra, yapımı süren şehir hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Cahit Özkan, burada yaptığı açıklamada, üreten, büyüyen, kalkınan Denizli'nin ürettiği katma değerden hak ettiği payı aldığını ifade etti.

Hastanenin deprem anında dahi ameliyatların yapılabilmesine imkan sağlayacak bir altyapıya sahip olacağını anlatan Özkan, şunları söyledi:

"50 bin kişinin günde hizmet alabileceği, tedavi çalışmalarının yürütülebileceği, devasa bir hastane. Tabii sadece Denizlimiz değil, bölgeye de hizmet edebilecek bir eser ve inşallah biz bu hastaneyi en kısa zamanda şehrimizin hizmetine açmak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz."???????

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Denizli milletvekilleri, kentteki yatırımları inceledi - Son Dakika

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