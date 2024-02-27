AK Parti Develi Belediye Başkan Adayı Adem Şengül, Develi\'yi Üretim Merkezi Haline Getirmek İstiyor

Politika

AK Parti Develi Belediye Başkan Adayı Adem Şengül; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Memduh Büyükkılıç'ın ustalık döneminde çıraklığını yapmaya talip olduğunu söyleyerek, "İş gücünü her anlamda Develi'de tutmayı ve Develi'yi üretim merkezi haline getirmek istiyorum" dedi.

AK Parti Develi Belediye Başkan Adayı Adem Şengül; devam eden seçim çalışmaları ve başkan seçilmesi durumunda ilçeye yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Develi halkının önceliklerine önem verdiklerini kaydeden Şengül, Develi'yi üretim merkezi haline getirmek istediğini söyleyerek, "Develi halkının öncelikleri olan, yapılması gereken şeyleri yapmak istiyoruz. Halkın istediği şeyler yapılmayacak şeyler değil. Biz onları yapacağız. Develi sanayisinin yeri belli ama burada tıkanıklıklar var. Develi'deki en büyük sıkıntılardan bir tanesi iş istihdamı. İş istihdamıyla alakalı bizlerde projeler üretmek istiyoruz. Seçildikten sonra iş istihdamıyla ilgili şahsıma düşecek ne varsa canla başla ne varsa yapmak için hazır olduğumu belirtmek istiyorum. Organize sanayinin Develi'ye kazandırılması ve 2 ve 3. Teşvik bölgesi olarak yapılması için müracaatların yapıldığını ve 2 kurumda takıldığını biliyorum. Bunların çözülmesini ve daha sonraki süreçte teşvik kapsamına alınması için çalışacağım. Biz bu bölgelerin faaliyete açılması için elimizden geleni yapacağız. Develi'de günlük 50-60 araç Kayseri'de OSB'ye çalışmaya geliyor. Develi'de iş gücü mükemmel. Biz bu iş gücünü her anlamda Develi'de tutmayı ve Develi'yi üretim merkezi haline getirmek istiyorum. İstihdamı artırıcı önlemler alıp istihdamla alakalı projeler yapmak Develi için en büyük öncelik" dedi.

"Memduh Başkanımın ustalık döneminde bende onun çıraklığına talibim" diyen Şengül, "En iyi seçim çalışması saha da yapılan seçim çalışmasıdır. Ayırmadan, ayrıştırmadan, tevazu ve samimiyet ile ilçemiz ve ülkemiz için canla ve başla hizmet edeceğimizden kimsenin kaygısı olmasın. Memduh başkanımızın "ustalık dönemim" dediği bu dönemde Memduh Başkanımdan projelerimizle ve yarı da kalan projelerimizle ilgili destek isteyeceğiz. O da bütün ilçelere yapacağı gibi bizim ilçemize de takdir gösterecekler. Üzerimize düşen hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Cumhur İttifakı olarak rekor oy oranıyla başarıya ulaşacağız. Memduh Başkanımın ustalık döneminde bende onun çıraklığına talibim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ